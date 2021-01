¡Furor! Nazarena Vélez se grabó tratando de lograr que le entre un jean: "Comprá un talle más"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKmmWEthV73%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Nazarena Velez (@nazarenavelez)

"¿Y vos, cómo te pones los jeans?", escribió junto al video invitando a sus fanáticas a contar su experiencia con los pantalones en verano.

Días antes Nazarena también había causado furor entre sus fans con otro video en el que se grabó en ropa interior, mostrando su cuerpo sin retoques ni photoshop y volvió a hablar de su celulitis y rollos sin pelos en la lengua realizando una profunda reflexión sobre la aceptación de su figura.

"Hola mamurri te presento a mi celulitis amiga de TODA la vida! de esas amigas que preferís perder que encontrar. Los rollos son relativamente nuevos en mi cuerpo osea nos estamos conociendo pero con la CELULITIS mamurriiiiii somos íntimas", comenzó su mensaje.

"Me acompaña desde los 14 #pesada La odie toda la vida de hecho la sigo odiando pero ella está Mira que hice de todooooo para que se vaya pero NO la tipa se ve que me ama por que me llena de ella", continuó.

"Nenaaaa, Ponete esa bikini que no te animabas a usar y al que no le guste q mire para otro lado", concluyó.