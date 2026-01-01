En medio de la feroz crisis que estaría viviendo con su novio Martín Migueles, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un álbum de fotos al rojo vivo.
Furor por las fotos de Wanda Nara en microbikini desde Punta del Este
Explosión en las redes sociales por las fotos de Wanda Nara presumiendo su figura a otro nivel. Todos los detalles
Lejos de hacer referencia a las últimas versiones sobre Martín Migueles y Claudia Ciardone, Wanda Nara se despidió del 2025 más sexy que nunca.
A través de sus redes sociales, Wanda Nara publicó imágenes con los momentos más trascendentes de sus últimos días y no perdió la oportunidad de presumir su figura.
Wanda se fotografió mientras tomaba sol, luciendo una microbikini negra ultra cavada y corpiño XS. "Días de descanso , playa y familia. anoche último programa del año y de este proyecto que me hace tan feliz mañana nos vemos de nuevo pero ya en 2026! y por muchos más porque ayer firmé mi renovación", escribió aprovechando el posteo para confirmar su continuidad en Telefé.
¿Wanda Nara peleada con Martín Migueles?
Claudia Ciardone rompió el silencio en Sálvese Quien Pueda y prendió fuego a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, y hasta mostró los mensajes que le mandó el polémico empresario.
Si bien en un primer momento, Wanda Nara le quitó importancia a las versiones sobre Migueles mostrándose de lo más enamorada, en las últimas horas estalló todo entre la pareja.
A pesar de que Wanda Nara subió fotos desde la playa con Migueles, luego de que Claudia Ciardone hablara en SQP, la conductora dejó de seguir a Migueles en las redes.
Además, Pilar Smith fue por más y reveló que Wanda y Martín estarían en crisis. "Escándalo en Punta del Este. Wanda y Martín no se hablan. Él está llorando. Se pelearon. El mintió, ella está desilusionada", escribió la periodista en sus stories de Instagram.