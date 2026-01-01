Furor por las fotos de Wanda Nara en microbikini desde Punta del Este

wanda nara bikini punta dele ste Wanda Nara se mostró en bikini desde Punta del Este.

Wanda se fotografió mientras tomaba sol, luciendo una microbikini negra ultra cavada y corpiño XS. "Días de descanso , playa y familia. anoche último programa del año y de este proyecto que me hace tan feliz mañana nos vemos de nuevo pero ya en 2026! y por muchos más porque ayer firmé mi renovación", escribió aprovechando el posteo para confirmar su continuidad en Telefé.

¿Wanda Nara peleada con Martín Migueles?

Claudia Ciardone rompió el silencio en Sálvese Quien Pueda y prendió fuego a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, y hasta mostró los mensajes que le mandó el polémico empresario.

Si bien en un primer momento, Wanda Nara le quitó importancia a las versiones sobre Migueles mostrándose de lo más enamorada, en las últimas horas estalló todo entre la pareja.

A pesar de que Wanda Nara subió fotos desde la playa con Migueles, luego de que Claudia Ciardone hablara en SQP, la conductora dejó de seguir a Migueles en las redes.

wanda migueles pelea Wanda y Migueles en crisis.

Además, Pilar Smith fue por más y reveló que Wanda y Martín estarían en crisis. "Escándalo en Punta del Este. Wanda y Martín no se hablan. Él está llorando. Se pelearon. El mintió, ella está desilusionada", escribió la periodista en sus stories de Instagram.