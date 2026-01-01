Claudia Ciardone rompió el silencio en Sálvese Quien Pueda y prendió fuego a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, y ahora se sumó Floppy Tesouro.
¡Escándalo! El novio de Wanda Nara también quiso seducir a Floppy Tesouro
Salió a la luz una escandalosa nueva versión sobre las conquistas de Martín Migueles, el novio de Wanda Nara. Los detalles
Fue el periodista Juan Etchegoyen quien dio la información revelando que Migueles habría querido conquistar a Floppy Tesouro durante una fiesta en el Palacio Duhau.
"Hoy intenté hablar con Wanda y prefirió el silencio, pero lo que tengo para contar describe las ganas de Migueles de conquistar famosas”, arrancó Etchegoyen para luego contar el proceder del empresario.
Según explicó luego de cruzar miradas Migueles se habría acercado a Floppy Tesouro y la habría invitado a tomar algo y conocerse recibiendo un contundente "No" por parte de la modelo, que también fue relacionada con Mauro Icardi, meses atrás.
¿Wanda Nara hizo un acuerdo con Claudia Ciardone?
Claudia Ciardone volvió a los medios con todo exponiendo su intimidad al máximo, actitud que no pasó desapercibida para Adrián Pallares y Ángel de Brito.
Los conductores hablaron en BONDI y lanzaron una escandalosa hipótesis sobre el escándalo entre Claudia Ciardone y Wanda Nara. “Yo no creo nada de todo esto de Wanda con Migueles. Me suena todo muy raro”, arrancó Pallares.
“Y Ciardone... ¿cómo entra acá? La verdad que yo que soy viejo me huelo a Wanda detrás de Ciardone, no sé por qué. No voy a decir eso, es mucho... pero me huelo a Wanda detrás…”, agregó.
"De Wanda puede venir cualquier cosa. ¿Viste que Ciardone es otro perfil? Está en otra, no anda en estas cosas y a mí me llamó la atención. A mí lo que me pasa particularmente es que Wanda, la China y toda esta cosa me tienen harto”, cerró De Brito picante.
Mientras tanto, Claudia Ciardone mostró los chats que le mandó Martín Migueles invitandola a tener un encuentro a pesar de estar en pareja con Wanda Nara.