Furor por las fotos de Florencia Peña en microbikini colaless sin filtro desde el Caribe

florencia peña bikini sin filtros Florencia Peña se animó a la bikinis más sexys a sus 50 años.

En su último álbum, Florencia Peña incluso sorprendió a sus seguidores publicando un álbum entero desde la playa en el que lució una microbikini taparrabos ultra pequeña y las subió sin filtros ni photoshop.

Polémica por los dichos de Florencia Peña sobre el gobierno de Alberto Fernández

Semanas antes, Florencia Peña fue noticia de todos los portales luego de sus dichos sobre los gobiernos de Javier Milei y Alberto Fernández.

En su última entrevista la actriz se mostró de lo más angustiada por la situación actual que está viviendo con su mamá y Yanina Latorre no se lo dejó pasar.

“Yo con Alberto no vi a mi mamá tan mal, o no estuve tan mal como ahora... Mi viejita tiene 82 años, laburó toda su vida y está en un stress constante porque no tiene sus medicamentos. Me duele no por mi mamá, me duele que esa gente que laburó toda su vida no pueda descansar”, dijo Florencia Peña sobre las medidas que está tomando Milei.

yanina latorre florencia peña Florencia Peña cuestionó al gobierno de Milei y Yanina Latorre la destrozó.

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre salió con los tapones de punta. "¿Se olvidó del video de Tamara Pettinato, de la fiesta de Fabiola? Es una falta de respeto decir que en el gobierno de Alberto Fernández estabas mejor que ahora, el tipo dinamitó el país", arrancó en su programa de radio.

Además, Yanina recordó la polémica por la millonaria suma que recibió Florencia Peña años atrás para protagonizar una película. "¿Quién vio La Panelista?¿Porqué todos los kichneristas laburan en películas del estado?",lanzó indignada.