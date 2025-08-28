emma watson bikini saint tropez Furor por las fotos de Emma Watson paseando en microbikini por Saint Tropez.

Desde allí, Emma Watson sorprendió a los paparazzis con el atrevido look que eligió para la caminata que hizo junto a su personal trainer. De lo más atrevida, Emma se la jugó luciendo un mini vestido de transparencias dejando ver su microbikini de bombacha colaless colorada destacando su figura.

La razón por la que Emma siempre tiene un gin

La actriz tiene un vínculo con las bebidas de ginebra. Por eso suele llevar una botella en su bolso de mano, sobre todo cuando viaja y tiene que pasar tiempo en aeropuertos.

Cuando le realizaron una entrevista desde Vogue, la revista de moda e influencias más famosa en el mundo, Emma acudió con su bolso de mano. Era la típica entrevista de ¿qué llevas en tu bolso?

Fue entonces cuando Emma Watson comenzó a sacar muchas cosas de adentro. Una de las primeras cosas que sacó fue una botella de gin. "Nunca sabes cuándo quieres uno" dijo a la cámara y luego se sirvió en un vaso de mano que siempre lleva consigo.

emmagin.jpg

La actriz, sonriente y sagaz siguió mostrando lo que suele llevar. En esa ocasión se encontraba yendo a aeropuertos constantemente, y por eso su bolso contenía libros de mano, un lector Kindle, air pods, auriculares con cancelación de ruido, mascarillas para dormir, un bolso escueto de maquillaje, una billetera celeste reluciente para nunca olvidar su pasaporte y otras cosas más.

Lo más sorprendente de todo fue el gin. La botella relucía por su gran tamaño y a Emma se la vio muy contenta con este detalle. Es que, Emma Watson ha estado vinculada por su familia a la destilería de bebidas alcohólicas, especialmente la ginebra. ¿Cómo es esta historia?

El vínculo intergeneracional de la familia Watson con el gin

Su familia ha estado vinculada a la destilación de ginebra desde hace generaciones. Aunque es más famosa por su carrera en el cine y su activismo, existe una historia interesante sobre la conexión de su familia con el mundo del gin, una bebida tradicionalmente británica.

La familia Watson tiene raíces en el negocio de las bebidas espirituosas a través de su bisabuelo, Fredrick Watson, quien fue cofundador de una destilería de ginebra en los años 30 en Inglaterra. Esta destilería fue una de las muchas que surgieron en Londres durante el auge de la ginebra, cuando la bebida se convirtió en una parte importante de la cultura británica.

Aunque la destilería de la familia Watson no alcanzó el reconocimiento internacional de otras marcas, se mantuvo activa durante décadas, produciendo ginebra artesanal y contribuyendo al legado de la producción de bebidas alcohólicas en el país. Con el tiempo, la destilería cerró, pero la historia quedó como parte del legado familiar.

Emma Watson (2).jpg

Emma Watson ha hablado en algunas entrevistas sobre el orgullo que siente por el espíritu emprendedor de su familia y su conexión con la tradición de la ginebra británica. Si bien ella no ha seguido los pasos en ese negocio, su familia sigue teniendo vínculos históricos con esta industria.

Este detalle sobre su historia familiar añade una capa interesante a su historia de vida, mostrando que además de su éxito en la actuación y su compromiso con causas sociales, tiene raíces en una tradición muy británica como la destilación de ginebra.