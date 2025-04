¡Furiosa! Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi por no ir a la audiencia

mauro icardi audiencia conciliacion.jpg

En cuanto a Mauro Icardi, fueron sus abogados quiénes explicaron los motivos de su decisión y dispararon contra Wanda Nara. "No era obligatoria su presencia y como la señora Nara iba a venir, prefirió evitar el cruce" arrancó uno de los letrados mientras que Lara Piro redobló y trató a Wanda Nara de mala madre. "Hace más de 3 meses que no las velas ni hablar con ella. No todas las mujeres son buenas", dijo la abogada.

Wanda Nara se suma a Only Fans

Wanda Nara podría perder el manejo de sus redes sociales por no cumplir con las multas y dictámenes impuestos por la justicia para la revinculación de sus hijas con Mauro Icardi.

Lejos de amedrentarse, Wanda Nara redobló la apuesta anticipándose al posible cierre de su cuenta de Instagram debutando en la plataforma Only Fans. “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en Only Fans. Yo nunca me caigo, tomo envión”, escribió picantísima en su debut.

wanda only fans.avif

Ahora, Yanina Latorre la mandó al frente sobre su debut en la plataforma y contó que la repercusión y rendimiento de su contenido no habría sido el esperado.

"El viernes arrancó en 50 dólares, lo bajó a 19 y hoy ya lo remata en 10 dólares" dijo entre risas en tanto que aseguró que Wanda Nara incluso podría ser demandada por Divas Play por no cumplir con su contrato y hasta por los miembros de Only Fans que pagaron la suma inicial. "Pueden pedir un reembolso y tiene que hacerse cargo ella porque Only Fans no lo paga", explicó.