¡Foto impactante! Marian Farjat se operó la nariz y salió mal: "Vivo una pesadilla"

marian farjat nariz 2.jpg

"No podía respirar bien, parecía que tenía asma y yo no tengo. Llamé al médico, del que por ahora no voy a decir el nombre. Le conté lo que me pasaba pero se me rio en la cara. Me dijo que no tenía nada sin siquiera revisarme, me dijo que no me la tocara más”, expresó Marian, visiblemente angustiada, a través de sus stories de Instagram.

"No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios... tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía. No soy médica, pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que mi organismo rechazó porque no deberían estar ahí", expresó la artista.

El consejo de Silvina Luna a Marian Farjat

Marian Farjat incluso reveló que antes de realizarse la cirugía que afectó su vida para siempre, se encontró con Silvina Luna quien le recomendó que no se operara.

"Sampietro, que es mi cirujano ahora, intentó arreglar lo que me hicieron pero no pudo. Nadie puede, ya vi a millones de especialistas y hace 6 años que vivo una pesadilla. Silvina Luna, a la que una vez me crucé, me dijo que nunca me opere porque te podían arruinar la vida pero yo no le di bola", explicó angustiada.