En esta oportunidad, Florencia eligió una de las tendencias infaltables del verano 2024 llevándola en un conjunto color lila de lo más femenino.

florencia peña transparencias tejidas.jpg Florencia Peña vuelve a las ultra transparencias y paraliza la tendencia: ultra mini, XS y más.

Florencia Peña cautivó con transparencias tejidas resaltando sus curvas con ultra mini XXS y crop top con escote holter anudado al cuello, dejando espalda al descubierto.

Florencia Peña paraliza Tulum con sus bikinis XXS

Florencia Peña terminó sus vacaciones por todo lo alto. La actriz viajó a la Riviera Maya para disfrutar de las playas de Tulum.

Acompañada por su marido, Florencia Peña revolucionó las playas mexicanas protagonizando un verdadero desfile de micro-bikinis consagrándose como la reina absoluta de los taparrabos ultra XXS.

Para su despedida, Florencia eligió terminar con una de las tendencias más candentes y comentadas de los últimos meses: el Barbiecore.

florencia peña taparrabos barbiecore (2).jpg En taparrabos ultra Barbiecore, Florencia Peña se despide de Tulum y paraliza el verano.

La morocha volvió a elegir el estilo luciendo como una Barbie sensual con un taparrabos color fucsia vibrante con volados en sus breteles.

Florencia Peña se la juega con sus taparrabos

Primero, la diosa cautivó a sus fans con un llamativo taparrabos ultra XXS color verde lima con jugadísimo print de réptil.

florencia peña taparrabos reptil.jpg Desde Tulum, Florencia Peña muestra cómo se lleva el taparrabos ultra XXS: neón, print y más.

Ahora, Florencia Peña redobló la apuesta volviendo a apostar por los prints, esta vez con un diseño escocés imposible de pasar desapercibido.

Posando de espaldas desde una impactante piscina, Florencia mostró en detalle su audaz taparrabos, llevando el estampado furor del otoño a otro nivel.

florencia peña hilo dental 1.jfif Florencia Peña deslumbra con su último hilo dental XXS escocés y taparrabos.

Florencia Peña paraliza Carlos Paz con su bikini golden

Florencia Peña decidió elevar la apuesta apostando por la tendencia golden que eligen famosas como Pampita y Laurita Fernández.

florencia peña taparrabos golden.jpg Metalizado, golden y ultra XXS, Florencia Peña decreta que así se lleva el taparrabos.

Luciendo como una verdadera rosa, Florencia Peña fue por todo y eligió un diseño metalizado color dorado de bombacha taparrabos ultra XXS y un llamativo corpiño con escote asimétrico.

Días antes, Florencia protagonizó una sesión de fotos de lo más glam y colorida llevando una combinación de tonos opuestos impactantes. De naranja y verde, Florencia Peña presumió su figura escultural.

florencia peña bikni nude 2.jpg Florencia Peña confirma que es la reina de los taparrabos XXS y paraliza el domingo.

Florencia Peña fan del Barbiecore

En esta oportunidad, Florencia Peña eligió un modelo Barbiecore, la tendencia del verano, con llamativas tiras anudadas y detalles de argolla y la repercusión fue total.

florencia peña bikini taparrabos.jpg Ultra XXS, Barcbiecore y ceñido, Florencia Peña muestra su taparrabos más audaz.

Florencia Peña arrasa con sus transparencias

Como no podía ser de otra manera, Florencia Peña fue por todo con el look que eligió para el esperado debut apostando por las transparencias de red con detalles shiny.

florencia peña transparencias mamma mia.jpg Florencia Peña estrena Mamma Mia y sus ultra transparencias paralizan el debut.

Una vez más, Florencia resaltó su lomazo con un mini vestido al ras con detalles de transpaencias, bordados y encaje que se robó todos los elogios.

Florencia Peña cumplió 49 y arrasó con su look

Florencia Peña cumplió 49 años y, como no podía ser de otra manera, lo festejó por todo lo alto con una mega fiesta repleta de famosos como Marley, la Negra Vernaci, entre otros.

florencia peña transparencias cumpleaños.jfif Florencia Peña cumplió 49 y fue por todo: ultra transparencias ceñidas, escote XL y más.

Fiel a su estilo sensual, Florencia Peña volvió a elegir la tendencia de las transparencias de encaje para su gran noche. La morocha deslumbró en un vestido negro ultra ceñido con escote corazón.

Con transparencias en el escote, Flor demostró que es una verdadera fanática de este estilo. Como accesorio eligió una gargantilla chocker negra y cerró su outfit explosivo con sandalias negras al tono.

florencia peña cumpleaños.jfif Florencia Peña cumplió 49 y fue por todo: ultra transparencias ceñidas, escote XL y más.

Florencia Peña fan de las transparencias

Desde que arrancó el programa, Florencia Peña no ha parado de sorprender a los espectadores con las tendencias más candentes de la temporada primavera verano y los corsets no fueron la excepción.

romina malaspina corset transparencias.jpg

La morocha siguió los pasos de Romina Malaspina que es fanática de esta prenda, y eligió el mismo modelo blanco con transparencias de encaje que lució la DJ.

Al igual que Romina Malaspina, Florencia Peña combinó su corset ultra ceñido con jeans de tiro bajo color claro y sorprendió llevando una diadema en su cabeza como accesorio.

florencia peña corset transparencias.jpg Florencia Peña le copia las ultra transparencias a Romina Malaspina y paraliza la primavera.

Florencia Peña arrasó con su shiny

La actriz provocó toda una revolución jugándosela con un mini vestido ultra XXS efecto naked bordado con piedras y brillos.

florencia peña transparencias shiny 2.jpg Ultra XXS, shiny y al ras, Florencia Peña paraliza la temporada con el vestidito más audaz.

De lo más glamorosa, Florencia Peña combinó su modelo efecto naked con un peinado Old Hollywood con accesorios en el cabello y el resultado final se robó todos los comentarios y elogios.

Florencia Peña fan de las aberturas

Al mejor estilo de Selena Quintanilla, Florencia se la jugó luciendo un catsuit color morado ultra ceñido y ajustado, marcando hasta el último centímetro de su impactante figura.

Como si no fuera suficiente, Florencia Peña eligió un diseño con recortes en el abdomen, dejando a la vista su bronceado caribeño. Como accesorios la morocha eligió aros argollas color dorado que acompañó con peinado recogido y make up de ojos ahumados y labios mate.

florencia peña catsuit 2.jfif A lo Selena, Florencia Peña se muestra con el catsuit más audaz y lo eleva con recortes XL jugadísimos.

Florencia Peña la reina de las transparencias

Primero, Florencia Peña llevó las transparencias en un mini vestido blanco de manga larga con detalles de paillettes y plumas de lo más glamorosos y elegantes.

florencia peña transparencias.jpg Florencia Peña multiplica las transparencias y marca tendencia con su ultra mini vestido al ras.

Luego fue por todo con un modelo de encaje verde neón con detalles en gasa color negro y paralizó dos de las tendencias infaltables de la temporada primavera verano.

florencia peña ultra transparencias.jpg Florencia Peña es la reina de las transparencias llevándolas al extremo.

Ahora, Florencia Peña reventó todos los niveles y sorprendió a todos con las transparencias más originales luciéndolas en un vestido ultra ceñido con print escocés y mangas al tono, marcando hasta el último centímetro de su lomazo.

florencia peña transparencias escocesas.jpg Florencia Peña no deja dudas que lleva las transparencias como ninguna y hay foto.

Florencia Peña paralizó las playas de México

Desde allí, Florencia Peña no para de mostrar las bikinis y looks veraniegos más audaces y su último atuendo no fue la excepción.

Siempre atenta a las últimas tendencias, Florencia Peña no se quedó afuera del furor de los diseños con transparencias de red jugándosela con un llamativo vestido.

florencia peña transparencias de red.jpg Las transparencias de red de Florencia Peña paralizan las playas de México.

Siempre sexy, Florencia eligió un modelo color blanco manga larga ultra ceñido. Súper divertida, Flor lo presumió modelando como una sirena desde la playa y causó sensación viral.

