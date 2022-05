Florencia Peña recuperó su cuenta de Instagram y pegó fuerte

►TE PUEDE INTERESAR: "Potraza, ¿esas vienen con papas?!", la tremenda foto de Ángela Leiva entre las sábanas

"No hay mal que por bien no venga, me di cuenta que la gente que vive en casa es copada. Los chicos son re copados, se puede hablar de cosas, son divertidos, lo que todavía no me acuerdo son los nombres", dijo entre risas.

Florencia Peña Instagram.JPG Tras varias horas de censura, la conductora logró recuperar su cuenta, pero tiene una advertencia.

"Yo no entendí nada, de repente lo que hago yo está mal y lo que hacen los demás está bien", agregó y tiró con humor que su familia vive de Instagram.

Dos abogados hablaron de la censura que sufrió Florencia Peña

Estuvieron como invitados los abogados Fernando Burlando y Martín Leguizamón y para explicar mejor lo que pasó y por qué le cerraron su cuenta.

"¿Cómo puede ser que lo que sucede en Instagram en otras partes del mundo en esas personas no molesta y en mi sí?", argumentó la humorista.

Florencia-Peña-Divas-Play1.jpg La cuenta flor_de_p fue censurada por un par de horas por Instagram.

A lo que Burlando le agregó "te eligieron". El abogado explicó que "a personas como vos (Flor tiene casi 6 millones de seguidores) con soberbia valentía las eligen para hacerles este tipo de actos, que son ni más ni menos que un gran acto de censura".

Ante la pregunta quiénes eligen hacer esa censura comentó: "Es un combo de la gente que la elige, de los cuales muchos son falsos, y esto se chequea en Estados Unidos. Lo que tiene que hacer EE.UU. es rever y chequear los datos rápidamente porque como dijeron en el informe, hay familias que viven de Instagram".

Abogados-Fernando-Burlando-y-Martin-Leguizamon.jpg Fernando Burlando y Martín Leguizamón fueron invitados al programa de Flor Peña.

Mientras que Leguizamón, el otro abogado invitado, dijo: "Hubo un grave caso de censura privada. Acá la empresa decidió censurarte innecesariamente, porque si te la suspendieron por unas horas esto tendría que pasar con millones de cuentas".

"Y pelear contra gigantes, como hace Flor. Hay muchos grandes a quien disgustan, las frases, las ideas, las fotografías de ella", sumó Burlando.

Florencia Peña contó que si bien recuperó la cuenta, tiene un aviso que la puede perder en cualquier momento. Y otra cosa que pasa con su cuenta es que si la buscas en buscador de Instagram no la encontrás.

Ante esto Fernando Burlando agregó: "Vamos a activar los mecanismos para recuperarla. No es fácil, ni sencillo, pero se abre una luz de esperanza".

"Cuando uno pierde una red social, pierde parte de su identidad. Es muy grave censurar a alguien, es terrorista. Este primer paso es importante en pos de la recuperación total de la cuenta", cerró el abogado.