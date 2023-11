florencia peña corpiñito strass.jpg Florencia Peña muestra el bustier ultra shiny más audaz y paraliza la primavera.

De lo más glam, Florencia Peña combinó su brassier con un traje sastrero color off white y el resultado final causó sensación entre sus fans.

Florencia Peña se pone las transparencias de Romina Malaspina

romina malaspina corset transparencias.jpg

La morocha siguió los pasos de Romina Malaspina que es fanática de esta prenda, y eligió el mismo modelo blanco con transparencias de encaje que lució la DJ.

Al igual que Romina Malaspina, Florencia Peña combinó su corset ultra ceñido con jeans de tiro bajo color claro y sorprendió llevando una diadema en su cabeza como accesorio.

florencia peña corset transparencias.jpg Florencia Peña le copia las ultra transparencias a Romina Malaspina y paraliza la primavera.

Florencia Peña arrasó con su shiny

La actriz provocó toda una revolución jugándosela con un mini vestido ultra XXS efecto naked bordado con piedras y brillos.

florencia peña transparencias shiny 2.jpg Ultra XXS, shiny y al ras, Florencia Peña paraliza la temporada con el vestidito más audaz.

De lo más glamorosa, Florencia Peña combinó su modelo efecto naked con un peinado Old Hollywood con accesorios en el cabello y el resultado final se robó todos los comentarios y elogios.

Florencia Peña fan de las aberturas

Al mejor estilo de Selena Quintanilla, Florencia se la jugó luciendo un catsuit color morado ultra ceñido y ajustado, marcando hasta el último centímetro de su impactante figura.

Como si no fuera suficiente, Florencia Peña eligió un diseño con recortes en el abdomen, dejando a la vista su bronceado caribeño. Como accesorios la morocha eligió aros argollas color dorado que acompañó con peinado recogido y make up de ojos ahumados y labios mate.

florencia peña catsuit 2.jfif A lo Selena, Florencia Peña se muestra con el catsuit más audaz y lo eleva con recortes XL jugadísimos.

Florencia Peña la reina de las transparencias

Primero, Florencia Peña llevó las transparencias en un mini vestido blanco de manga larga con detalles de paillettes y plumas de lo más glamorosos y elegantes.

florencia peña transparencias.jpg Florencia Peña multiplica las transparencias y marca tendencia con su ultra mini vestido al ras.

Luego fue por todo con un modelo de encaje verde neón con detalles en gasa color negro y paralizó dos de las tendencias infaltables de la temporada primavera verano.

florencia peña ultra transparencias.jpg Florencia Peña es la reina de las transparencias llevándolas al extremo.

Ahora, Florencia Peña reventó todos los niveles y sorprendió a todos con las transparencias más originales luciéndolas en un vestido ultra ceñido con print escocés y mangas al tono, marcando hasta el último centímetro de su lomazo.

florencia peña transparencias escocesas.jpg Florencia Peña no deja dudas que lleva las transparencias como ninguna y hay foto.

Florencia Peña paralizó las playas de México

Desde allí, Florencia Peña no para de mostrar las bikinis y looks veraniegos más audaces y su último atuendo no fue la excepción.

Siempre atenta a las últimas tendencias, Florencia Peña no se quedó afuera del furor de los diseños con transparencias de red jugándosela con un llamativo vestido.

florencia peña transparencias de red.jpg Las transparencias de red de Florencia Peña paralizan las playas de México.

Siempre sexy, Florencia eligió un modelo color blanco manga larga ultra ceñido. Súper divertida, Flor lo presumió modelando como una sirena desde la playa y causó sensación viral.

Florencia Peña con su bikini más picante

Florencia aprovechó el impactante paisaje y las comodidades del complejo donde se está alojado y modeló su bikini más audaz.

flor peña bikini 2.jpg Florencia Peña se muestra con la bikini más ceñida y paraliza México.

Al igual que muchas famosas, Florencia colaboró con e diseño de una línea de trajes de baños en la que, fiel a su estilo, se destacan los modelos súper sexys y atrevidos.

florencia peña bikini mexicp.jpg

Para su primer postal desde México, Florencia Peña eligió una micro-bikini lila, con corpiño de escote gota, tiras anudadas en el abdomen y bombacha colaless explosiva.

