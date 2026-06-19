Florencia Peña rompió el silencio tras el descargo de Nicolás Occhiato en Luzu TV luego de desvincular a la actriz del canal por el escándalo que se desató por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.
Florencia Peña hundió a Nicolás Occhiato: "Yo hubiese..."
Salió a la luz cómo está el vínculo de Florencia Peña con Nicolás Occhiato tras su desvinculación de Luzu TV.
Florencia Peña habló en Intrusos y reveló cómo está su vínculo con Occhiato lanzando filosas indirectas contra el dueño de Luzu.
"Somos personalidades distintas, creo que él está aprendiendo, puedo no estar de acuerdo, pero él es el dueño del canal. Banco lo que creó (Luzu), pero yo también soy una persona con un corazón", dijo luego de que le resaltaran que Occhiato no la apoyó.
"No se vio empatía de él", le comentaron. "Eso se lo tienen que preguntar a él, yo defiendo a mis amigos, yo hubiese echo otra cosa", redobló indignada.
Florencia Peña desbordada tras su salida de Luzu TV
Sebastián Centeno, manager de Florencia Peña, habló en el programa de Luis Ventura y Marina Calabró y expresó su preocupación por el estado emocional en el que se encuentra Florencia.
"Florencia está completamente rota y destrozada. Me asusté cuando la vi", arrancó.
“Si la quieren matar, matenla. Florencia se equivocó con una noticia que le dio una producción en la que confía por estar haciendo un streaming en vivo”, siguió sobre las críticas que está recibiendo. "La conocen a Flor y te podrá gustar o no, pero esto es algo más delicado. Cualquiera se puede equivocar, somos seres humanos. ¿Por esto vamos a salir a matar y descuartizar a una persona? ¿A querer arruinarla?", insistió.
"Se equivocó y está totalmente destruida. ¿Qué más quieren? ¿Que se tire de un balcón?", lanzó mientras que Marina Calabró reveló que se está evaluando la intervención de asistencia médica para Florencia Peña.
El mensaje de Florencia Peña a la familia Messi
"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.
En el mismo posteo sostuvo que la información falsa "me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".
Sin embargo, aclaró que asume su parte de responsabilidad: "Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".