Florencia Peña desbordada por quedarse sin Mundial

florencia mundial Florencia Peña no irá al Mundial 2026.

“Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial la semana que viene, pero, bueno, no vamos a ir claramente”, dijo Juan. “Y ella, lo único que pensó en ese momento fue en decir ‘Perdón, hijo, que no nos vamos de viaje’, y me lloraba pidiéndome perdón que no nos podíamos ir”, reveló el joven que pidió piedad para su madre en medio de la ola de críticas que siguen estallando en las redes sociales.

El mensaje de Florencia Peña a la familia Messi

A través de su cuenta de Instagram, Florencia Peña se disculpó con la familia de Lionel Messi luego de haber confirmado erroneamente la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección.

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.

En el mismo posteo sostuvo que la información falsa "me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".

Sin embargo, aclaró que asume su parte de responsabilidad: "Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".