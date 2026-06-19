Florencia Peña anunció este jueves que deja Luzu TV tras el escándalo que se desató por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.
Florencia Peña desbordada por quedarse sin Mundial
Juan Otero, hijo de Florencia Peña, reveló la angustia de Florencia Peña a días de viajar al Mundial 2026.
Tras su primer descargo, Florencia Peña habló en SQP y entre lágrimas confirmó que se terminó su programa en Luzu TV y que no viajará al Mundial 2026 donde ya estaba instalado su compañero Marley.
En LAM, Juan Otero habló de los dichos de su madre y reveló la angustia que sintió Florencia al anunciarles a sus hijos la cancelación de su viaje a Estados Unidos previsto para el día domingo.
“Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial la semana que viene, pero, bueno, no vamos a ir claramente”, dijo Juan. “Y ella, lo único que pensó en ese momento fue en decir ‘Perdón, hijo, que no nos vamos de viaje’, y me lloraba pidiéndome perdón que no nos podíamos ir”, reveló el joven que pidió piedad para su madre en medio de la ola de críticas que siguen estallando en las redes sociales.
El mensaje de Florencia Peña a la familia Messi
A través de su cuenta de Instagram, Florencia Peña se disculpó con la familia de Lionel Messi luego de haber confirmado erroneamente la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección.
"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.
En el mismo posteo sostuvo que la información falsa "me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".
Sin embargo, aclaró que asume su parte de responsabilidad: "Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".