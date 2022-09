En la descripción del posteo, Flor solamente arrobó a la cuenta de Divas Play "@divasplayok" junto a un emoji de corazón negro.

Florencia Peña Instagram para Divas Play.PNG El picante posteo de Flor Peña que la dejó al borde de la censura en Instagram.

La publicación de la actriz recibió más de 90 mil "Me Gusta" y casi 800 comentarios. "Después no andes llorando en la tele que te cierran la cuenta", "Ya salió el pan dulce y eso que todavía no es Navidad", "Si elegís andar casi desnud@ en la redes para llamar la atención, que triste es", "No se preocupen chicas. Mi marido me dijo que nosotras somos pobres no somos feas jajajaja", "¿No tiene ropa esta señora?", "Bomba total", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

La foto de Florencia Peña para Divas Play

Florencia-Peña-para-Divas-Play.jpg La foto que subió Flor en las últimas horas a su cuenta principal de Instagram.

Florencia Peña recuperó su cuenta de Instagram

Hace un par de semanas a Florencia Peña le cerraron su cuenta principal de Instagram @flor_de_p, en la que tiene más de 6 millones de seguidores, y sin obtener buenos resultados para recuperarla decidió arrancar de nuevo y de cero con un perfil nuevo.

Florencia Peña perfil de Instagram.JPG Flor Peña recuperó hace un par de semanas su cuenta principal de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores.

Gracias a la ayuda de muchos colegas y colegas, la actriz subió la cantidad de seguidores rápidamente en @soyflorpe, pero lejos de alcanzar los que tenía antes.

Sin embargo, el pasado 30 de agosto la actriz contó que recuperó su cuenta. "Gracias @instagram Argentina por rever mi caso. Sabía que era injusta la decisión. Gracias a todxs lxs que se sumaron a la cruzada, que me bancaron. Y a ustedes por seguirme del otro lado. En @flor_de_p y ahora también en @soyflorpe", escribió junto a un video.