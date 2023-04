Flor Vigna reveló que es demisexual

►TE PUEDE INTERESAR: Qué enfermedad tiene Ulises Bueno: la decisión sobre su vuelta a los escenarios

En una charla sobre su ex pareja, Nico Occhiato, y su actual, Luciano Castro, la mujer dejó en claro su mirada respecto a como ella se relaciona: "Luciano me dio un beso y me erizó la piel, porque, claro, yo no besaba hace ocho meses, o sea, hace mil años. Y fue un beso que, cuando me lo dio, yo me siento bastante virga con muchas cosas, y cuando me lo dio, dije: “Ay, perdón, ¿me das otro beso?”. Yo sentía que no me iba a calentar con nadie, que no me iba a pasar. Y el otro día aprendí que se dice demisexual".

¿Qué es ser demisexual, orientación de Flor Vigna?

Según los profesionales, la sexualidad de Flor Vigna se trata de sujetos que tienen una fuerte inhibición de su deseo sexual a menos que se cumplan determinadas condiciones.

Las personas demisexuales no experimentan deseo sexual en su vida cotidiana excepto que se dé algún tipo de vínculo emocional intenso con un otro, tal cual reveló Flor Vigna con lo que le sucedió con Luciano Castro.