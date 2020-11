Flavio Mendoza: "Tengo un protocolo que es mucho más seguro que ir al supermercado"

Flavio Mendoza fue uno de los famosos perjudicados en esta pandemia. El coreógrafo aseguró que su empresa está fundida. Para aguantar tantos meses sin trabajar, debió vender un departamento y de esta manera pudo solventar algunos gastos y pagar los sueldos de sus empleados . Pero también pidió dinero prestado y como consecuencia tiene enormes deudas y una gran incertidumbre con respecto al futuro.

“Esto me tiene las pelotas llenas. Tengo tanto que quiero escupir, que no lo hago porque tengo que controlarme y me va a perjudicar a mí. Digo: 'Basta, ¿hasta cuándo voy a aguantar?' En el teatro (Broadway), tengo solamente de luz 245.000 pesos mensuales. Funcione o no funcione. Hace más de 7 meses vengo pagando eso aparte de millones de cosas más , sin que me hayan dado un centavo o me hayan dicho: 'No te preocupes, por lo menos no vas a tener que pagar los impuestos'… ”, dijo el empresario teatral.

“Yo ya cumplí con mi deber social de quedarme en mi casa , de aguantar pero ¿cuál es la ayuda que me dan? No pido que me regalen nada. Yo tengo la necesidad de trabajar ”, afirmó en una entrevista.

El empresario realizó modificaciones en el Teatro Broadway, que incluyó una nueva ubicación de las butacas respetando la distancia social , para tener todo listo en el momento que habilitó la apertura de los teatros. En diálogo con PrimiciasYa.com, aseguró: “Yo tengo un protocolo que es mucho más seguro que ir al supermercado”.

Y esta semana, corrió la versión que la próxima semana los teatros y cines podría reabrir sus puertas. Pero este viernes, el Gobierno Nacional aclaró que por el momento eso no será posible. "Toda actividad que suponga aglomeración de personas en lugares cerradas no se habilitan, como cine, teatro y recitales" , dijo el presidente Alberto Fernández.

Desde su cuenta de Twitter, Flavio volvió a manifestar su bronca ante esta situación: "Todo lo que hicimos todo lo que aguantamos todo lo que perdimos y seguimos perdiendo y nunca una ayuda si al fútbol si a volver a las escuelas y los artistas que? ???? Mi teatro tiene toda la seguridad y no puedo trabajar una vergüenza ", indica.

Y luego pidió: "Convocó a todos los artistas que la están pasando mal a juntarnos y realmente exigir una solución o que nos dejen trabajar con protocolos como dijeron. Convocó a todos los artistas que la están pasando mal que únanos fuerzas y este lunes estemos todos en calle corrientes para pedir x nuestros derechos ".