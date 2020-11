En esta ocasión lució un traje de baño de dos piezas, con estampa atigrada, un kimono y gafas de sol. "Gracias por sus fotos y sus mensajes. Este es mi nuevo print".

flavia palmiero bikini.jpg ¡La MILF 2020! Flavia Palmiero mostró su lomazo con una bikini salvaje

"Iimpecable", le comentó su colega y amiga Teresa Calandra entre otros posteos de seguidores que destacaron la figura de Flavia.

La MILF 2020

Flavia Palmiero fue la ganadora de un curioso concurso que surgió en redes sociales y que la destacó por su belleza por sobre otras famosas de más de 40 como Florencia Peña, Graciela Alfano, Andrea Frigerio y Natalia Oreiro.

"Y un domingo gris te encontrás que no todo está perdido. Ya que nunca fui la reina de la primavera, me toca 'the end'. Esto. Amo. Es genial. ¡Gracias a todos los que votaron!", había dicho en su momento tomándoselo con gracia.