Filtran la escandalosa verdad detrás del descargo de Lizy Tagliani en televisión

"La gente que me conoce sabe que soy así y los que no me conocen quizá puedan pensar que he fingido este tiempo pero nadie puede ser un personaje durante 54 años y conservando a la misma gente y amigos", dijo Lizy Tagliani sin hacer referencia directa a los dichos de Canosa acusándola de ladrona.

En cuanto a este descargo, Yanina Latorre confirmó que Lizy Tagliani leyó el discurso y fue obligada por el canal ha hablar de lo sucedido. “Eso que escucharon, llorando, que me parece innecesario, estaba escrito en una cartulina y no por ella. Antes de salir al aire se juntó con la cúpula de Telefe, ella no quería salir y la obligaron”, arrancó.