Filtran el reclamo desesperado de Jimena Barón a Daniel Osvaldo antes de separarse

“Ella estaba tranquila empezando esta relación con Osvaldo, contenta y feliz. Pero empezaron las críticas porque le preguntaban ‘¿cómo volvés con él?’. Pero ella se la bancó porque estaba enganchada”, arrancó relatando la periodista.

Y aseguró sobre el punto de quiebre en la relación: “Pero no va que un día ella encuentra en el celular de Osvaldo chats con otras mujeres. Y se puso muy caiducha. Se puso muy triste, en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas”.

Paula contó cómo fue la discusión delos ex: “Tuvieron una discusión y él le dijo ‘yo nunca te prometí nada’. Y ella le dijo ‘sos el padre de mi hijo, me la juego mediáticamente porque me están matando por volver con vos y me hacés esto’. Después, agarró sus bolsos y se fue”.

“Ahí es el bache en el que ella nos queda fuera de las redes sociales. La gente que la conoce me dicen que ella sintió vergüenza”, cerró.