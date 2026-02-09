La China Suárez regresó a la Argentina y celebró el cumpleaños de su hija Magnolia Vicuña con un mega festejo en "la casa de los sueños" de Nordelta.
Feroz ataque de la China Suárez a una periodista por hablar de su hija Magnolia
Explosión en las redes sociales por el furioso descargo de la China Suárez contra Juariu. Todos lso detalles de su enojo
En las redes sociales la periodista "Juariu" dio información de la celebración revelando que Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi habrían quedado angustiadas tras el cumpleaños.
Si bien no asistieron, circularon varias fotos de lo que sucedió en la casa de los sueños despertando rumores y especulaciones que la China Suárez no dejó pasar.
“Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mi…”, escribió en una historia de Instagram.
Mauro Icardi invitó a sus hijas al cumpleaños de Magnolia Vicuña
Si bien no viajó a la Argentina, en lAM revelaron que Mauro Icardi le pidió a Wanda Nara que sus hijas Francesca e Isabella asistan a la celebración y la conductora aceptó.
“Wanda les dijo a las niñas: ‘Yo las llevo, no tengo problema’”, explicó la panelista Pilar Smith. “Me dicen que las nenas no quieren ir al cumpleaños de Magnolia. Mauro está muy enojado porque quiere que las chicas vayan... Dicen que las veces que han ido fue porque él se los pidió, pero que en realidad no tienen ganas de compartir. Los chicos son así, no tienen ganas”, agregó sobre la negativa de las niñas a asistir.
El chat secreto entre Wanda Nara y la China Suárez
La China Suárez reapareció en el programa de Moria Casán y habló de todo. Fiel a su estilo, la China se mostró indiferente cuándo le preguntaron por sus romances con hombres casados.
Tras sus declaraciones la cuenta del Ejército de Lam, publicó un viejo chat entre la China Suárez y Wanda Nara donde la actriz le cuenta detalles íntimos de su encuentro con Mauro Icardi en un hotel de París.
"A mi me vino,el estaba con fiebre, charlamos. No lo tome como una mala noche para nada", le dice la China Suárez a Wanda Nara. "Te está culpabilizando a vos cuando vos sos la víctima", agrega defendiendo a Wanda Nara.