La China Suárez celebró el cumpleaños de su hija Magnolia Vicuña con un mega festejo en "la casa de los sueños" de Nordelta y sin la presencia de Mauro Icardi.
El rumor sobre Magnolia Vicuña e Isabella Icardi que enfureció a la China Suárez
Salieron a la luz detalles de la interna del cumpleaños de Magnolia Vicuña en la "casa de los sueños". Todos los detalles
Según trascendió a pesar de no viajar para el acontecimiento Mauro Icardi invitó a sus hijas Francesca a Isabella a la celebración pero las pequeñas se negaron a ir.
La periodista Juariu publicó en sus redes sociales que si bien no asistieron, las hijas de Wanda Nara vieron fotos del cumpleaños en las redes sociales y quedaron muy angustiadas por la vestimenta de Magnolia Vicuña.
Juariu aseguró que Magnolia usó un traje de baño igual al de lsabella Icardi e incluso sugirió que podría tratarse del mismo. El comentario provocó la furia de la China Suárez que arremetió con todo.
El llamativo posteo de la China Suárez tras el récord de Mauro Icardi en el Galatasaray
La China Suárez celebró el gran triunfo del futbolista por todo lo alto. Como siempre, la actriz alentó a Mauro Icardi desde la tribuna siendo la primera en celebrar el récord del jugador que se convirtió en el máximo goleador extranjero del Galatasaray al anotar este miércoles ante el Istanbulspor por la Copa de Turquía.
A través de su cuenta de Instagram, la China Suárez felicitó a su novio con un álbum de fotos desde su palco y reposteando una imagen de Icardi con una corona.
La China Suárez agregó un emoji de ojos con lágrimas lo que generó fuertes especulaciones sobre el futuro de Mauro Icardi en el Galatasary mientras siguen corriendo versiones sobre su posible llegada a Italia.