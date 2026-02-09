El video que enfurecerá a Benjamín Vicuña: su hija zamarreada por el guardaespaldas de la China Suárez

magnolia vicuña guardaespaldas

" ¡¿Y la madre?! Ni se dio cuenta. La niñera menos”, señalaron en redes, en tanto que la ola de críticas no se hizo esperar. “Pobre Magno… estaría mejor con su padre”; “A mí hija la agarrás así y es lo último que hacés en la vida”, fueron algunos de los comentarios.

La China Suárez celebró el récord de Mauro Icardi y generó especulaciones

La China Suárez celebró el gran triunfo del futbolista por todo lo alto. Como siempre, la actriz alentó a Mauro Icardi desde la tribuna siendo la primera en celebrar el récord del jugador que se convirtió en el máximo goleador extranjero del Galatasaray al anotar este miércoles ante el Istanbulspor por la Copa de Turquía.

A través de su cuenta de Instagram, la China Suárez felicitó a su novio con un álbum de fotos desde su palco, mostrando su look y reposteando una imagen de Icardi con una corona.

china mauro galatasaray El posteo de la China Suárez tras el récord de Mauro Icardi.

La China Suárez agregó un emoji de ojos con lágrimas lo que generó fuertes especulaciones sobre el futuro de Mauro Icardi como jugador en el Galatasaray mientras siguen corriendo versiones sobre su posible llegada al club Turín de Italia.