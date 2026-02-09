El mega festejo de Benjamín Vicuña a su hija Magnolia tras la fiesta de la China Suárez en Nordelta

vicuña amgnolia La fiesta que organizó Benjamín Vicuña para su hija Magnolia.

Fueron Benjamín y su novia Anita Spadin, quienes sorprendieron a sus seguidores al publicar una catarata de imágenes mostrando en detalle la decoración y torta de su hija, quien también salió en algunas de las fotos donde se la vio feliz.

La China Suárez furiosa con una periodista por hablar del cumpleaños de Magnolia

En las redes sociales la periodista "Juariu" dio información de la celebració en la "casa de los sueños" revelando que Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi habrían quedado angustiadas tras el cumpleaños.

Si bien no asistieron, circularon varias fotos de lo que sucedió en la casa de los sueños despertando rumores y especulaciones que la China Suárez no dejó pasar.

“Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mi…”, escribió en una historia de Instagram.

Mauro Icardi invitó a las hijas de Wanda Nara al cumpleaños de Magnolia

Si bien no viajó a la Argentina, en lAM revelaron que Mauro Icardi le pidió a Wanda Nara que sus hijas Francesca e Isabella asistan a la celebración y la conductora aceptó.

“Wanda les dijo a las niñas: ‘Yo las llevo, no tengo problema’”, explicó la panelista Pilar Smith. “Me dicen que las nenas no quieren ir al cumpleaños de Magnolia. Mauro está muy enojado porque quiere que las chicas vayan... Dicen que las veces que han ido fue porque él se los pidió, pero que en realidad no tienen ganas de compartir. Los chicos son así, no tienen ganas”, agregó sobre la negativa de las niñas a asistir.