Felipe Fort anunció que se irá a vivir a Miami y mostró un lujoso penthouse

El hermano de Martita dio a conocer esta noticia en sus redes sociales donde comentó que comenzará a trabajar en su futuro. Además, el joven de 17 años, publicó algunas fotos del lujoso penthouse, una mega casa, que anhela comprar y trabajar: una de las cosas que tiene pensado es en bienes raíces.

Miami era la ciudad preferida de Ricardo Fort, de hecho el empresario chocolatero viajaba permanentemente desde Buenos Aires y hasta realizó un reality de sus días en dicha ciudad de Florida. Por ahora no se sabe si Martita, su melliza, se irá con él.

Los seguidores de Felipe Fort le hicieron preguntas en las redes

“¿Ese penthouse es tuyo ya?", le preguntó uno de sus seguidores y Felipe respondió: "No, no es mío todavía. Fui a verlo nada más. Es una manera de visualizar lo que quiero en un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta, quiero trabajar para llegar a esto y más".

"¿Tenés pensado algún proyecto para este año?", fue otra de las consultas que le hicieron al heredero de Fort, que contestó: "Me vengo a vivir a Miami para trabajar acá".