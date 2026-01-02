Facundo Pieres, ex de Zaira Nara, a los besos con Chechu Bonelli en Punta del Este

CHECHU BONELLI PIERES Chechu Bonelli y Facundo Pieres juntos en las playas de Punta del Este.

Como si no fuera suficiente, Facundo Pieres no solo es el ex de Zaira Nara sino que también era amigo de Robert Strom, actual pareja de la hermana de Zaira, lo que provocó un escándalo en el mundo del polo.

Zaira Nara y Robert Strom revolucionan Punta del Este

Se viralizaron imágenes de Zaira Nara y Robert juntos en Punta del Este. Las postales incluso salieron en la tapa de la Revista Hola! y Méndez dio detalles de los días de la pareja en el verano esteño.

"Primeras imágenes de Zaira Nara y Robert Strom, el heredero multimillonario frances, jugador de polo, y quien vive en castillos en las afueras de París", escribió el periodista.

zaira rober punta Zaira Nara y Robert Strom juntos en Uruguay.

Además reveló quién es y a qué se dedica millonario que enamoró a Zaira Nara. "Robert Strom es el nieto de Robert Zellinger de Balkany, el magnate creador de los Centros Comerciales de Europa. Tienen más de 60. Este año vendieron 9 en Madrid a 1.600 millones de euros", arrancó.

"La fortuna de Robert Strom es incalculable. Jakov Van Plossen, padre de sus dos hijas, es pobre al lado de este muchacho", agregó sobre el patrimonio del nuevo novio de Zaira.