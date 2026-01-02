Mientras se sigue complicando la situación judicial de su ex Elías Piccirillo, Jesica Cirio se despidió del 2025 con un álbum de fotos que revolucionó las redes sociales.
"¿Y la carita?", Jesica Cirio subió foto de Año Nuevo y sus seguidores no la reconocieron
Tras un año de lo más movido luego de su escandalosa separación del empresario, Jesica Cirio subió imágenes de su glamorosa cena de Año Nuevo.
Además, Jesica Cirio se mostró junto a su única hija aunque fue su apariencia la que provocó una catarata de comentarios y cuestionamiento por parte de sus seguidores.
Los usuarios quedaron sorprendidos con el aspecto de su rostro notando cierto cambio o posible retoque estético. "Qué se hizo", "Y esa carita", "Quién es esa", fueron algunos de los mensajes que dejaron.
La angustia de Jesica Cirio
Jesica Cirio dio una entrevista y sorprendió al revelar el difícil momento de salud que está atravesando luego de la detención y liberación de su ex marido Elías Piccirillo.
"Tengo arritimias pero es todo consecuencia del estrés y por eso también lo que hoy más pienso en en resguardarme", arrancó Jesica Cirio en un móvil para Desayuno Americano.
"Te preocupa como todo pero trato de estar atenta a mi salud y esto de resguardarme porque más allá de que yo entreno, como sano, soy una persona súper sana en general, pueden pasar estas cosas y por eso es protegerme y estar atenta a mi salud en general", siguió.
Además, Jesica Cirio se refirió a la detención de su ex Elías Piccirillo. "Todo me afectó, fue un año muy difícil, pero me considero una persona bastante fuerte y trato de tener atención en mi vida, mi cuerpo y salud y ponerle toda la garra a eso y regugiarme en la gente que quiero, de a poquitito voy mejorando", reconció Jésica sobre su futuro tras blanquear que ya está en una nueva relación.