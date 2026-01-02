"¿Y la carita?", Jesica Cirio subió foto de Año Nuevo y sus seguidores no la reconocieron

jesica cirio cara Jesica Cirio mostró su cena de Año Nuevo y le dijeron de todo.

Los usuarios quedaron sorprendidos con el aspecto de su rostro notando cierto cambio o posible retoque estético. "Qué se hizo", "Y esa carita", "Quién es esa", fueron algunos de los mensajes que dejaron.

La angustia de Jesica Cirio

Jesica Cirio dio una entrevista y sorprendió al revelar el difícil momento de salud que está atravesando luego de la detención y liberación de su ex marido Elías Piccirillo.

"Tengo arritimias pero es todo consecuencia del estrés y por eso también lo que hoy más pienso en en resguardarme", arrancó Jesica Cirio en un móvil para Desayuno Americano.

"Te preocupa como todo pero trato de estar atenta a mi salud y esto de resguardarme porque más allá de que yo entreno, como sano, soy una persona súper sana en general, pueden pasar estas cosas y por eso es protegerme y estar atenta a mi salud en general", siguió.

jesica cirio arritmina Jesica Cirio habló de su problema de salud.

Además, Jesica Cirio se refirió a la detención de su ex Elías Piccirillo. "Todo me afectó, fue un año muy difícil, pero me considero una persona bastante fuerte y trato de tener atención en mi vida, mi cuerpo y salud y ponerle toda la garra a eso y regugiarme en la gente que quiero, de a poquitito voy mejorando", reconció Jésica sobre su futuro tras blanquear que ya está en una nueva relación.