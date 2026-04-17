Explotó todo entre Wanda Nara y Vero Lozano: el polémico motivo

“Hoy no se pueden ni ver y la pelea es por el futuro. Se están disputando un espacio de poder. No están compitiendo por un proyecto, cada una tiene el suyo, pero hay un solo lugar para un proyecto”, reveló Santiago Sposato sobre el presente entre Wanda Nara y Vero Lozano.

Wanda Nara vs Vero Lozano

"Las dos son populares. Una tiene una trayectoria mucho más amplia. En su momento le prometieron a una ese espacio y por atrás le prometieron a la otra”, siguió sobre la situación en Telefé.

"En los pasillos de Telefe le ofrecieron a Vero después del mundial, en septiembre, ser la conductora de Bake Off. Pero en otro pasillo a Wanda le dijeron que van a preparar MasterChef después del mundial", agregó.

Las primeras fotos de la serie vertical de Wanda Nara

Wanda Nara y Maxi López comenzaron con las grabaciones de su serie vertical y ya se viralizaron fotos del detrás de cámara.

Fue Yanina Latorre quien sorprendió a los seguidores con un pequeño anticipo de lo que se verá en la serie en la que también participará al igual que otros famosos como Pachu Peña y Georgina Barbarossa, entre otros.

En las fotos se puede ver a Yanina Latorre junto a Wanda Nara luciendo un look casual y otra postal en la que Yanina está conduciendo un programa de televisión que tiene como invitada a Nora Colossimo, mamá de Wanda.

serie wanda 2 Yanina Latorre subió fotos de las grabaciones de la serie de Wanda Nara.

La ficción, se llamará Triángulo amoroso y se inspirará en la historia real entre Wanda Nara y Maxi López haciendo referencia a todos sus escándalos y cruces mediáticos.