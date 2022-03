¡Explotó todo! Mauro Icardi echó al guardaespaldas de Wanda Nara: "Se quedó a dormir y ..."

wanda guardaespaldas 2.webp

"El durmió cerca de ella… El marido dijo ‘tan cerca es demasiado’ y lo echó”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich.

Acto seguido, el conductor contó que fue el mismo Agunstin Longueira quien en un audio le explicó lo sucedido.

Te puede interesar: ¡Tremenda! La foto de Martita Fort en catsuit de la que todos están hablando

La palabra del guardaespaldas de Wanda Nara

"A mí me contratan para ir a buscarla a Ezeiza y después de ahí fueron programando las fechas de los lugares a los que tenían que ir. Una sola noche me quedé en la casa en otra habitación. Fue después de la fiesta privada que le hicieron a Wanda. Yo fui al lugar con ellos y yo fui a la casa donde hubo una previa con las amigas y yo me quedé abajo", dice el joven guardaespaldas en su audio.

"Él se quedó a dormir en la casa de Wanda, en el cuarto de al lado, pero 'oh, casualidad' que al otro día lo echaron", cerró el programa Rodrigo.

Mauro Icardi echó al guardaespaldas de Wanda porque durmió con ella: #Bomba del día de Socios

El picante posteo de Wanda Nara, ¿dedicado a Mauro y la China Suárez?

Wanda Nara sorprendió a sus fans al publicar una filosa frase que podría estar dedicada a la China Suárez y a Mauro.

La actriz y el futbolista tuvieron un affaire virtual durante meses e incluso se reunieron en un lujoso hotel de París donde pasaron la noche aunque, según el delantero, no habrían tenido relaciones.

"Usa toda la mierda que te encuentres en tu camino como abono para crecer", dice la frase que eligió Wanda Nara para expresar sus sentimientos.

wanda frasee.jpg

Te puede interesar: "¡Zarpada, ¿fuiste de cacería?!", Alejandra Maglietti fue al Lollapalooza y no se tapó nada