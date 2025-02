wanda nara vestidor gate.webp Explotó el "Vestidorgate" en Turquía y Wanda Nara se quedó sin su ropa: "Hay gente que no es de la familia ahí".

"No las recuperé, siguen ahí, acá cerquita de donde estoy yo. Pero bueno yo supongo que la gente de buena fe no se queda con lo que no le pertenece", deslizó acerca de sus cosas. “Como hay gente que no pertenece a la familia, prefiero esperar... Lo voy a mandar a Kennys con un chaleco antibalas a buscar mis cosas", cerró picante.

Qué se puso Wanda Nara para recibir el premio en Turquía

Como era de esperarse, Wanda Nara fue la gran ganadora de su categoría compartiendo su felicidad en las redes donde posó con su premio y presumió su atuendo.

Para su gran noche en Turquía, Wanda Nara eligió la tendencia Barbiecore llevándola con un imponente vestido color fucsia con escotazo en la espalda, cola extra large y frunces.

Ganeeeeeeee. BEST WOMAN OF THE YEAR Eurooa Awards Thanks Una noche soñada en Estambul (1).jpg

Atrevida, Wanda Nara apostó por un diseño con un llamativo detalle de herradura en el escote indirecta a la China Suárez que lleva una herradura tatuada en su piel. Las fotos no tardaron en viralizarse y los fans le dijeron de todo: "La auténtica reina", "La reina de la favela", "Diosa", escribieorn sus followers.

¿Wanda Nara y L-Gante separados?

Días antes de su partida, comenzaron a circular versiones de que L-Gante no viajaría por sus problemas de salud luego del accidente que tuvo en Pinamar.

Ahora en BONDI, Santiago Riva Roy reveló las verdaderas razones por las que el cantante no acompañó a Wanda Nara a Turquía asegurando que están "distanciados".

wanda lgante crisis.jpg

"Hablé con gente muy cercana y me dice que están distanciados. Se pelearon y por eso L-Gante no quiso ir a Turquía... tampoco la acompañó al recital de La Joaqui", dijo el periodista contundente sobre la crisis que atraviesan L-Gante y Wanda Nara.

Wanda Nara llegó a Turquía y se encontró lo impensado en su suite: "No sé que hacer"

Fiel a su estilo, Wanda Nara compartió postales y videos desde el primer momento de su llegada mostrando que fue recibida como toda una estrella.

Desde el lujoso hotel donde se hospedará, Wanda Nara se quedó sorprendida con la impactante decoración de su suite repleta de petalos de rosa.

wanda nara turquia.jpg

"Todo lleno de petalos, qué se hace se duerme arriba porque yo soy capaz de dormir en el sillón para no desarmar esta decoración", dice Wanda Nara junto al video mostrando su suite.