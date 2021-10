¡Explosiva! Revelan la frase que Icardi decía sobre Wanda Nara cuando hacía sexting con la China Suárez

La conversación por chat que tuvo la China Suárez con Icardi y que ella misma blanqueó

"Ellos dos empezaron a hablar hace meses y lo primero que él le dice a ella es 'sos la mujer de mis sueños, sos mi idola. Te veo desde chiquito'. Así arranca", comenzó detallando De Brito

"Pero después, Icardi, solo, sin que nadie le pregunte nada, le empieza a contar que está en crisis con Wanda. Crisis que en su momento se dijo y fue desmentida por todos".

"Icardi le empieza a contar a la China de la crisis y le dice 'me quiero separar de Wanda y Wanda no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer. La veo como una hermana o como una madre'", detalló De Brito.

Días antes, la China Suárez publicó un filoso descargo en sus redes sociales donde apuntó contra Mauro Icardi y aseguró que no fue ella quien inicio la situación.

Además, la China dijo ser inexperta por haber creído en las palabras del futbolista que según lo revelado por De Brito le habría dicho que estaba separado de Wanda Nara.

Como si fuera poco, la joven hizo referencia a sus pasados escándalos luego de ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Nicolas Cabré y Eugenia Tobal y en el de Benjamín Vicuña y Pampita.

"Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les creí que estaban separados", dijo sobre sus polémicas relaciones y culminó su descargo defendiendo su amor libre y sin prejuicios.