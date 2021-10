¡Bombazo! Mery del Cerro habló de la China Suárez y fue contundente

En su descargo, Mery del Cerro apoyó a la China Suárez y la defendió de las críticas que recibió por intercambiar picantes mensajes con Mauro Icardi, marido de Wanda Nara y cuñado de su íntima amiga, Zaira Nara.

mery 2.png

“Borré el comentario ‘a la gilada ni cabida’ porque dio y va a dar que hablar con algo que no me refería... Fue una noche divina con amigos que quiero mucho, que son muy buenas personas ante todo”, comenzó luego en un nuevo descargo explicando porqué decidió borrar su mensaje.

Además aclaró que cuando en su cuenta de Twitter escribió aquella frase que eligió eliminar, lo hizo para referirse a “unos pocos” que le dedicaban mensajes diciéndole “que no se la jugaba por su amiga”.

"Me decían que no era tan amiga mía, eran comentarios agresivos. Yo no necesito hacer polémica de un tema que no tiene que ver conmigo y es ajeno”, aclaró manteniendo su bajo perfil mediático.

“Soy respetuosa ante todo y por eso me quedo callada y trato de esquivar el tema, ¡porque no me corresponde chicos! Y porque gracias a Dios laburo hace muchos años y jamás estuve metida en algo mediático porque no es mi perfil y ustedes lo saben”, continuó Mery del Cerro sobre su carrera.

“Pero me la juego por mis amigas porque sé lo que son como personas. Y la voy a bancar a muerte siempre”, sostuvo contundente y sumándose al Team China sin dudarlo.

¿Qué dirá Paula Chaves?