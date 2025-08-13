evangelina martin separados Evangelina Anderson y Martín Demichelis confirmaron su separación.

Además, luego de que se viralizaran fotos de Evangelina Anderson borrándose un tatuaje, el tatuador la mandó al frente y dio más detalles de la decisión de la rubia. "Me dijo que empezó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín", contó el panelista.

A sus 42 años, Evangelina Anderson estrenó bikini taparrabos floral y es furor

Evangelina Anderson enloqueció a sus seguidores con un álbum completo de fotos del festejo de su cumpleaños en las playas de Marbella.

Una vez más, Evangelina Anderson decidió celebrar su día especial por todo lo alto en la playa y rodeada de sus afectos más cercanos.

Evangelina Anderson cumplió 42 años y, no dudó en elegir como outfit una microbikini de bombacha taparrabos con estampado floral y detalles en neón explosiva.

evangelina anderson taparrabos floral

La rubia causó toda una revolución con su figura escultural demostrando que está más fabulosa que nunca. Feliz, Evangelina también mostró como sopló las velitas acompañada por sus padres y agregando un cambio de look con pañuelo en su cabeza y mini pareo crochet.

La tremenda reacción de Evangelina Anderson por la nueva canción de Wanda Nara

Luego de que se viralizaran sus videos íntimos, Mauro Icardi tomó una drástica decisión pegándole donde más le duele a Wanda Nara, y la top salió con los tapones de punta lanzando su tema "Tóxica".

Wanda Nara estalló las redes sociales con un video adelantando su canción con la Lamborghini de Mauro Icardi de fondo. Si bien Wanda ya había ploteado el lujoso auto color rosado, ahora fue por más y lo pintó con un grafitti escribiendo su nombre en mayúscula de un tamaño imposible de pasar desapercibido.

Como suele suceder con cada uno de sus lanzamientos, Wanda Nara y su tema se hicieron virales en segundos y famosos como Evangelina Anderson no tardaron en reaccionar.

EVANGELINA ANDERSON WANDA NARA TOXICA

A pesar de estar alejada de Wanda en su momento, Evangelina Anderson no dudó en darle su apoyo dejando su comentario por escrtito. "Te pasass", escribió Wanda Nara junto a emojis de risa.