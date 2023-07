evangelina anderson vestido barbiecore 1.webp Evangelina Anderson metió triplete Barbicore y es bestial: mini vestido, escotazo y tajo.

Dueña de una figura demencial, Evangelina marcó todas sus curvas con diseño súper cortito, con mega escotazo y largo irregular imposible de ignorar.

Como si no fuera suficiente, semanas antes volvió a llevar el Barbiecore pero esta vez con una micro-bikini anudada bicolor fucsia y rosada que paralizó las redes.

evangelina anderson barbiecore 1.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Viral! A Coti Romero se le transparentó el hilo dental en plena fiesta y es demencial

Evangelina Anderson salió en corpiñito de bikini

Tras el explosivo fin de semana que vivió junto a su familia, Evangelina Anderson sorprendió a sus seguidores al subir un video mostrando un atuendo sastrero en todo su esplendor.

TE PUEDE INTERESAR: Locura por las fotos de Yanina Latorre en micro bikini colaless en las playas de Menorca

De lo más chic pero sensual, Evangelina se sumó a la tendencia del traje sastre sensación de la temporada 2023 pero le subió a otro nivel al combinarlo con un corpiño de bikini explosivo.

evangelina anderson bikini pantalon 1.webp Evangelina Anderson salió en corpiñito de bikini y pantaloncito y es salvaje.

La rubia mostró su lomazo con un diseño color gris a tono con el color del pantalón y el saco XL y el posteo dando a conocer todos los detalles de su outfit provocó un terremoto de likes.

►TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza foto de Jesica Cirio en lengerie ultra transparente y es difícil de superar

Evangelina Anderson en body para el triunfo de River

El equipo dirigido por su marido se convirtió en campeón de la Liga Profesional y Evangelina Anderson celebró junto al DT luciendo un look explosivo.

►TE PUEDE INTERESAR: En corpiñito cinturón, Ámbar de Benedictis redobló y subió foto sin anestesi

La diosa se sumó al furor de las transparencias marcando su silueta con un body negro mega ajustado con sensuales transparencias en la espalda y lo combinó con jeans.

evangelina anderson body river 2.webp En body ultra transparente, Evangelina Anderson festejó el triunfo de River y arrasó.

"Gracias a todos los que confiaron desde el minuto 1 en este fanático loco por River que se preparó mucho para llegar a ser el DT del equipo de sus amores", escrbió Evangelina Anderson más orgullosa que nunca de Martín Demichelis aunque su figura también fue motivo de elogios y comentarios.

►TE PUEDE INTERESAR: Colaless, triplete y más, Rocío Guirao Díaz aniquiló el verano

Evangelina Anderson en bikini Barbiecore jugadísima

Evangelina Anderson presumió su impactante figura en micro-bikini y generó un terremoto de likes.

Como no podía ser de otra manera, Evangelina Anderson también se sumó al Barbiecore, la tendencia furor de 2023, llevándolo a un nivel de sensualidad extremo que no pasó desapercibido.

►TE PUEDE INTERESAR: Con escotazo extremo y sin brassier, Juanita Tinelli dinamitó la pasarela de París

Siguiendo los pasos de famosas como Romina Malaspina, Alejandra Maglietti, Julieta Poggio, Tini Stoessel, entre otras, Evangelina Anderson fur por todo con una micro-bikini anudada bicolor demencial.

evangelina anderson barbiecore 1.jpg En colaless de otro level, Evangelina Anderson dinamitó el Barbiecore.

Posando sin filtros ni photoshopo, la diosa llevó un diseño en diferentes tonos de fucsia, cumpliendo con las reglas del Barbiecore y luciendo como una verdadera muñequita de la vida real.

►TE PUEDE INTERESAR: Exigiditas y marcadas, las calcitas con las que Julieta Poggio derritió el invierno

Evangelina Anderson y su disfraz más explosivo

Alejada de la televisión y los medios desde hace años, Evangelina Anderson sabe como seguir enloqueciendo a sus fans y esta vez no fue la excepción.

En esta oportunidad, Evangelina Anderson se sumó a los festejos de Halloween y publicó una postal para mostrar el disfraz que eligió para prender fuego las calles de Munich.

evangelina caperucita.jpg Locura por las fotos de Evangelina Anderson disfrazada de caperucita Hot.

La diosa fue por todo y se lookeó de Caperucita Hot provocando un terremoto de reacciones, elogios y likes y revolucionando a sus vecinos de la ciudad alemana. "Qué caperucita", "No tenés derecho", "Qué minón", escribieron los seguidores.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Sos nefasta!", la explosiva foto de Oriana Sabatini que enfureció a los fans

Evangelina Anderson selfie al rojo vivo

Evanelina Anderson no para de enamorar a sus fans con su belleza. Esta vez lo hizo con dos fotos. Una en la playa y otra en la que se la ve sacándose una selfie, muy seria, y con un escote que atrae muchas miradas.

"Es un afano, suspendanlo", escribió uno de sus seguidores tras el posteo de Evangelina Anderson en Instagram. "La más linda del mundo", añadió otro.

Razón no les falta y hay que decirlo, la mirada de Evangelina conquista y domina.

Evangelina Anderson.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Las producciones más sexies de Viviana Canosa

Evangelina Anderson: una sirena en el mar

Pero Evangelina Anderson se sabe sexy y que no tiene que envidiar a ninguna modelo que salga en la playa en bikini.

Por eso, luciendo la suya, se sacó una foto que hizo delirar a sus seguidores. "Hay q regresar esa sirena al mar", "Enséñale a Wanda! Así no hace el ridículo!", "Más buena que un feriado xxl", fueron algunos de los mejores comentarios que recibió de parte de sus followers, que no se pierden una foto o historia de la ex Pasión de Sábado.