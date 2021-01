Escandaloso cruce entre Connie Ansaldi y Luciana Salazar: "Desquiciada, antes eras un gato simpático"

La artillería pesada de Connie Ansaldi contra Luli Salazar "Es una anormal e incoherente"

"Es que no es gente que esté bien o en sus cabales... nadie expone a una niña a esto (por la hija de Luciana, Matilda). A nadie con dos dedos de frente se le ocurre hacer algo así", decía Connie.

Lejos de quedarse callada, Luciana Salazar estalló y a través de las redes sociales destrozó a la panelista.

"¿Qué te pasó Connie Ansaldi, ¿la desquiciada soy yo, o vos? Que pasaste de decir que yo era lo más y que me adorabas, a decirme barbaridades públicamente. Me empezaste a agredir de la nada desde que empece a hablar de política. Te metiste en la grieta vos sola, una pena!", comenzpo escribiendo.

Fiel a su estilo, Connie tomó el guante y fue por más. "Desquiciada fuiste siempre. Pero antes eras un gato simpático que no le hacía mal a nadie. Y yo amo a los gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer como el OGT", le contestó.

"¿Una chica que se tilda tan abierta de pensamiento Connie? Me parece que sos una fantochada entonces. Yo te diría que ese tweet que pusiste es realmente de una desquiciada y ordinaria", le respondió Luciana.

"Me encanta cuando la gente falsa muestra su verdadera cara. El perfecto ejemplo de las personas que se muestran como inclusivas, tolerantes y sororas, pero en realidad no son más que miserables, resentidos y retrogradas".

"Si a 'la mente abierta de Connie' no le gusta algo que decís, por más que se lo digas con respeto y altura, te bloquea. Creo que bloqueó a más de medio Twitter por lo que me comentan. Primero se lo puse por chat privado y me bloqueó sin contestarme. Tolerancia 0", sumó Salazar.

"La verdadera inclusión no está en las 'formas apropiadas' sino en tomar acciones que realmente transformen la vida de las personas. Que la mejoren. Involucrar generosamente a extraños para aportarles y sumar. Lo políticamente correcto se lo dejamos a los que viven de las apariencias", opinó.