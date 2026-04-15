Escandaloso comentario de Fabio sobre Luana en Gran Hermano: "Regalada"

FABIO LUANA GAN HERMANO Fabio Agostini habló de Luana Fernández y fue letal.

"Luana es muy guapa, es muy linda. Pero también hay muchas chicas lindas. Yo no me voy a cerrar, no voy a decir “aquí”. Lolo es muy guapa también", agregó el español que a menos de 24 horas ya está dando que hablar.

¿Qué pasó entre Luana Fernández y Zunino?

Desde el primer día, Luana Fernández expresó su interés por los hombres de la casa de Gran Hermano Generación Dorada e incluso rompió con su novio frente a las cámaras anticipando una posible relación con Franco Zunino.

Días antes, Zunino decidió ponerle fin a su vínculo y habló en el streaming de la casa de Gran Hermano sobre su distanciamiento de Luana.

luana video Luana y Zunino a los besos en Gran Hermano.

"Quedamos como amigos porque la verdad yo no quiero estar en el medio de esos quilombos que tampoco me corresponden. Jamás estaría en el medio de una relación por lo tanto le dije que todo bien pero que seamos amigos. Ella es re piola, buena onda pero vamos a hacer amigos y nada más", expresaba.

A pesar de esto, se viralizó un video que muestra a Luana y Zunino besándose en el cuarto de los hombres. En las imágenes se pude ver como la joven se acerca, le desea buenas noches y luego lo besa durante varios segundos atenta y consiciente de las cámaras que captaron todos los detalles.