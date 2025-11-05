Mientras Morena Rial sigue detenida en el penal de Magdalena luego de que la Justicia rechazara su pedido de prisión domiciliaria, se conocieron datos inéditos de su detención.
Escandalosa revelación sobre la detención de Morena Rial: "La boludearon"
Salió a la luz cómo fue la detención de Morena Rial y la polémica actitud de los policías encargados de detenerla. Los detalles
A casi dos meses de que Morena Rial fuera detenida, el streamer Matías Bottero visitó El Ejército de la Mañana y reveló cómo actuaron los efectibos de la policía que arrestaron a la joven.
"Cuando la Policía fue a buscar a More para meterla presa, el cana le dijo: 'Che, venimos de parte de Matías Bottero', y se cagaron de risa. Ella se quedó dura, lo llama al abogado y le dice: 'Boludo, me dijeron que vinieron de parte de Matías Bottero'. El abogado le respondió que eso era imposible, que la causa ya había caducado", explicó Matías luego de haberse comunicado con Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial.
"Cuando bajó, se dio cuenta de que la estaban boludeando y la esposaron. Me lo contó Alejandro Cipolla. Yo me cago de risa, es todo bizarro", agregó el creador de "Entre dos suculentas".
El informe policial que complica a Morena Rial
En el Diario de Mariana leyeron el informe que presentó el juez justificando su decisión de dicatar la prisión preventiva para Morena Rial y negar su pedido de domiciliaria.
“Hay un informe en donde se fijaron los días o las semanas en las que ella no fue al juzgado y lo compararon con su actividad en Instagram. Eso lo plasmaron en un informe”, explicó Martín Canfalaft.
“El segundo punto es el lugar de residencia, ella dijo que iba a vivir en la calle Zapiola, que era la casa de Rocío, y descubrieron que vivía en otra casa por las antenas, que era el departamento de Caballito en donde finalmente la detuvieron”, siguió sobre los requisitos que incumplió Morena Rial.
Además, Candalaft hizo hincapié en las contundentes razones que el fiscal esgrimió para que la joven no pueda salir de la cárce. “La encartada ha violado casi sistemáticamente la obligación de comparecer ante la judicatura de manera semanal, impuesta al conceder su excarcelación extraordinaria”, dice el documento. "Sin justificación alguna y mientras realizaba actividades virales que demostraron ausencia de impedimento legitimo para proceder de ese modo”, agregan.