Escandalosa revelación sobre la detención de Morena Rial: "La boludearon"

matias bottero morena rial Mattias Bottero habló de la detención de Morena Rial.

"Cuando bajó, se dio cuenta de que la estaban boludeando y la esposaron. Me lo contó Alejandro Cipolla. Yo me cago de risa, es todo bizarro", agregó el creador de "Entre dos suculentas".

El informe policial que complica a Morena Rial

En el Diario de Mariana leyeron el informe que presentó el juez justificando su decisión de dicatar la prisión preventiva para Morena Rial y negar su pedido de domiciliaria.

“Hay un informe en donde se fijaron los días o las semanas en las que ella no fue al juzgado y lo compararon con su actividad en Instagram. Eso lo plasmaron en un informe”, explicó Martín Canfalaft.

“El segundo punto es el lugar de residencia, ella dijo que iba a vivir en la calle Zapiola, que era la casa de Rocío, y descubrieron que vivía en otra casa por las antenas, que era el departamento de Caballito en donde finalmente la detuvieron”, siguió sobre los requisitos que incumplió Morena Rial.

Además, Candalaft hizo hincapié en las contundentes razones que el fiscal esgrimió para que la joven no pueda salir de la cárce. “La encartada ha violado casi sistemáticamente la obligación de comparecer ante la judicatura de manera semanal, impuesta al conceder su excarcelación extraordinaria”, dice el documento. "Sin justificación alguna y mientras realizaba actividades virales que demostraron ausencia de impedimento legitimo para proceder de ese modo”, agregan.