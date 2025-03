¡Escándalo! Wanda Nara traicionó a su propio abogado de la peor manera

De acuerdo a lo que contaron en LAM, Wanda Nara grabó la charla que tuvieron Nicolas Payarola y Lara, con su celular dentro de su cartera y fue ella quien se lo hizo llegar a los medios.

El audio de la abogada de Mauro Icardi sobre la China Suárez: "Tan tóxica como..."

"Tiene que ser inteligente, que la corra, la China se va a ir sola. Te estoy diciendo que se lo dije yo, que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y put... Lo sabe todo el mundo”, dice la abogada Lara Piro sobre la China Suárez.

“Yo le recomendé, como la tía Lara, como me dice él, que no tenga pibes, que no la haga su novia... Por eso si vos escuchás las grabaciones que hay él dice ‘No es mi novia, no es mi pareja’ y a las chicas se las presenta como una amiga”, agregó la esposa de Rodolfo Barili.