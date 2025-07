¡Escándalo! Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de tenerla encerrada

wanda nara china suarez turquia

Días antes en Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre explicó que en la audiencia con Mauro Icardi, Wanda Nara habría exigido viajar en avión privado junto a un acompañante, parar en un hotel mientras sus hijas pasan tiempo con padre y, por último, que la China Suárez no esté presente durante la estadía de las niñas en Turquía.

Qué opina Wanda Nara sobre el viaje de la China Suárez sin sus hijos

Wanda Nara rompió el silencio y habló del feroz descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña, tratándolo de mal padre, infiel y hasta revelando sus supuestas adicciones y polémicas actitudes con sus hijos.

En Intrusos, Wanda Nara dió su opinión y defendió a Benjamín Vicuña. "Todos tenemos hijos adolescentes, hay un límite que los grandes deben tener. Respeto mucho a Benja y me parece un horror todo lo que está saliendo", precisó la mediática.

wanda nara posteo china vicuña

"Deberíamos no hacernos eco ninguno por respeto a él que siempre para y da notas.(Vicuña) Conmigo siempre fue muy galán siempre en situaciones difíciles y por respeto a Caro (Pampita) también que tiene hijos con él grandes como yo. Hay situaciones que superan ya cualquier límite", siguió.

En cuanto a la decisión de la China Suárez de viajar a Turquía sin sus hijos, Wanda Nara sorprendió con su respuesta. “No me voy a poner en guerra con otra persona. Cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas. No voy a juzgar porque no sé cómo es la cosa”, respondió.