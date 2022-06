¡Escándalo! Rusherking comparó a la China Suárez con María Becerra y se armó

china suarez rusherking 3.jpg

Sin embargo, las declaraciones de Rusherking sobre su flamante relación con la China Suárez no cayeron nada bien a los fans de María Becerra.

Lejos de dejarlo pasar, se volcaron a las redes sociales donde lo destruyeron por ningunear y minimizar su relación con la intérprete de "Miénteme".

Las declaraciones de Rusheringg sobre María Becerra y la China Suárez

"Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y eso acompaña que estoy muy enamorado y estoy muy bien por esa parte. Conocí a alguien que de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así”, comenzó diciendo en PH.

"Fue medio mutuo la verdad. Nos conocimos en una fiesta y nos estuvimos mirando ahí toda la noche. Yo no sabía si avanzar o no porque yo soy muy respetuoso y como que nunca me gusta pasarme. No la conocía hace mucho, veníamos hablando", agregó muy emocionado.

rusherking ph.webp

Rusherking no solo reveló que está muy enamorado de la actriz de ATAV sino que confesó que hace mucho no se sentía así cuando su separación de María Becerra ocurrió hace tan solo cinco meses. lo que depsertó el odio de los fans.

"Deja de colgarte de la fama de las mujeres flaco, literalmente te conocían como el novio de Maria Becerra", "No podés hablar así" "Estás ahí por ella", fueron algunos de los mensajes que escribieron.