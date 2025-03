¡Escándalo! Quién es la tercera en discordia entre Wanda Nara y L-Gante: "Es cantante"

"Anoten este nombren Damaris Melina o Damaris Zulli. ¿Nombre artístico o nombre real? Lo que ustedes prefieran. Fue la ganadora del segundo Soñando por Cantar. No solo comparten la productora, sino la pasión por el canto y ella está en el pleno ascenso”, dijo sobre el nuevo interés de L-Gante.

La foto de L-Gante mostrando a sus mujeres que confirmó la crisis con Wanda Nara

Aprovechando el Día de la Mujer, L-Gante usó sus redes para mostrar quiénes son las mujeres de su vida y Wanda Nara no formó parte de las elegidas.

L-Gante subió una postal donde se lo ve en una pileta junto a Tamara Báez y su pequeña hija Jamaica. "Feliz Día de la Mujer", escribió junto a un emoji de corazón y ninguna mención a Wanda Nara.

Días antes, trascendieron los pedidos del cantante para no cruzarse con la rubia. “Me cuentan que hoy tenían un evento, y hace una semana, una de las personas que trabaja ahí, me dijo que la carpa para esperar era de los dos juntos... “Hoy llamaron del entorno de L-Gante y pidieron por favor que querían separar a Wanda de L-Gante para que no se crucen”, dijo Pepe Ochoa en LAM.

¡Escándalo! Wanda Nara tuvo una crisis de nervios y tuvieron que intervenir

Wanda Nara vivió un difícil momento en medio de versiones sobre su separación y crisis con L-Gante tras la viralización de sus selfies sin ropa interior.

Luego de que Yanina Latorre asegurara que las selfies no eran para L-Gante sino para otro hombre con el que se estaría viendo a escondidas, Wanda Nara asistió a un show con el cantante.

Según los presentes, la presentación de Wanda Nara y L-Gante no logró la convocatoria esperada y la rubia habría tenido una crisis de nervios y ataque de pánico antes de subir al escenario.

Según Yanina Latorre, Wanda y L-Gante fueron maleducados con la prensa presente y la mediática se encerró en una carpa para luego querer irse por lo que tuvieron que intervenir tres personas que trataron de retenerla y calmar la situación.