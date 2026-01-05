Escándalo entre Pampita y Valeria Mazza en Punta del Este

Como todos los veranos, Pampita Carolina Ardohain eligió las playas de Punta del Este para disfrutar de sus vacaciones y asistir a los eventos más exclusivos de la temporada.
Como no podía ser de otra manera, Pampita fue de las figuras más esperadas de la fiesta de Gente protagonizando la portada de la revista junto a Evangelina Anderson, Luciana Salazar, Diego Boneta, Nicole Neumann y hasta Valeria Mazza.
En Puro Show analizaron las imágenes y no tardaron en notar la pose de Pampita que habría opacado a Valerina Mazza. “Pampita está tapando a Valeria y la está incomodando. Pobre Valeria, se la hicieron pasar fatal. Está Valeria y muchos dicen, Pampita la está tapando a Valeria”, arrancó Matías Vázquez.
“Se le está encimando. Le quedó el hombrito nada más a Valeria, como diciendo ‘a ver, me hago un espacio’. El fotógrafo habló y dice ‘estás muy tapada a Vale’ para que la corra a Pampita”, agregaron las panelistas quienes revelaron que a pesar de lo sucedido Valeria Mazza se quedó en su posición dejando que Carolina se luzca.
¿Pampita y Martín Pepa fuera del polo por culpa de Zaira?
Pampita y Martín Pepa habrían sido los celestinos en el romance de Zaira Nara y Robert Strom desatando un escándalo total en el mundo del polo.
Según explicó el periodista Gustavo Mendez, Martín Pepa habría traicionado a su amigo Facundo Pieres al ser él junto a Pampia quienes presentaron a Zaira Nara y Robert Strom.
"Pieres y su familia están muy enojados con Martín Pepa y con Pampita, pero sobre todo con él, porque siendo su gran amigo fue el que le presentó a Zaira Nara a Robert Strom, y todos saben que este muchacho cuando quiere algo no para hasta conseguirlo", explicó el periodista.
"Desde ese momento, todos ellos, porque se mueven así, como un clan, les bajaron el pulgar tanto a Martín Pepa como a Pampita", aseguró sobre el mal momento de Pampita en el mundo del polo.