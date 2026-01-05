Escándalo entre Pampita y Valeria Mazza en Punta del Este

pampita valeria mazza Pampita tapó a Valeria Mazza y explotó todo.

“Se le está encimando. Le quedó el hombrito nada más a Valeria, como diciendo ‘a ver, me hago un espacio’. El fotógrafo habló y dice ‘estás muy tapada a Vale’ para que la corra a Pampita”, agregaron las panelistas quienes revelaron que a pesar de lo sucedido Valeria Mazza se quedó en su posición dejando que Carolina se luzca.

¿Pampita y Martín Pepa fuera del polo por culpa de Zaira?

Pampita y Martín Pepa habrían sido los celestinos en el romance de Zaira Nara y Robert Strom desatando un escándalo total en el mundo del polo.

Según explicó el periodista Gustavo Mendez, Martín Pepa habría traicionado a su amigo Facundo Pieres al ser él junto a Pampia quienes presentaron a Zaira Nara y Robert Strom.

pampita martin pepa La familia Pieres le habría bajado el pulgar a Pampita y Martín Pepa.

"Pieres y su familia están muy enojados con Martín Pepa y con Pampita, pero sobre todo con él, porque siendo su gran amigo fue el que le presentó a Zaira Nara a Robert Strom, y todos saben que este muchacho cuando quiere algo no para hasta conseguirlo", explicó el periodista.

"Desde ese momento, todos ellos, porque se mueven así, como un clan, les bajaron el pulgar tanto a Martín Pepa como a Pampita", aseguró sobre el mal momento de Pampita en el mundo del polo.