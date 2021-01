¡Escándalo! Luciana Salazar le mandó mensajes a Baclini para que calle a Cinthia Fernández

Cinthia Fernández reconoció que odia a Luli Salazar

"Desquiciada fuiste siempre. Pero antes eras un gato simpático que no le hacía mal a nadie. Y yo amo a los gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer como el OGT", dijo Connie en el tuit que enfureció a Salazar.

Tras este cruce se conoció que Luciana Salazar quiere llevar a la justicia a Connie por sus dichos. Por este motivo Cinthia Fernández lanzó una picante advertencia en Twitter.

"Si Luli pop demanda a @connieansaldi por decir ‘gato’ muestro el mensaje donde ella amenaza con decir en la TV que una famosa es gato. Solo por criticarla y contar verdades de ella. ¡Qué cara dura esta chica! (y no por cirugías, lo digo)", escribió Cinthia en Twitter, muy filosa.

https://twitter.com/cinthifernandez/status/1347204518451310592 Si LULI pop demanda a @connieansaldi por decir Gato muestro el msj dnd ella amenaza con decir en la TV que una famosa es gato. Solo por criticarla y contar verdades de ella . Q cara dura esta chica (y no por cirugías lo digo) — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) January 7, 2021

Ahora, Cinthia ahondó en el tema y reveló el plan que Luciana Salazar tenía para escracharla en los medios.

"Ella iba a decir en la tele que yo soy gato. Pero yo me mantengo yo sola, quiero saber si ella puede hablar tan limpiamente de su vida. Así como acusa y se hace la ofendida públicamente con Connie, ella hace lo mismo en lo privado. Lo hago público porque es una careta", disparó la morocha.

"Ella le mandó 13 audios a Baclini. Y no me lo dijo Martín, que no me hablo con él. Y además la tiene bloqueada", concluyó furiosa.