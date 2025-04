¡Escándalo! Los mensajes que le mandó Lizy Tagliani al novio de Marcela Tauro

Acto seguido, Lizy Tagliani subió la apuesta mándandole un audio, su número de teléfono y el mensaje "Beso hermoso. Cuando quieras nos vemos", que provocó la ira de Marcela Tauro.

Viviana Canosa aniquiló a Lizy Tagliani: "Vi cuando me robó plata"

Viviana Canosa estalló contra Lizy Tagliani, su ex peluquera y mejor amiga acusándola de robarle dinero y traicionarla con sus amigos.

En su programa, Viviana Canosa junto a Lucas Bertero recordaron los años en que trabajaron juntos con Lizy Tagliani como peluquera y amiga de Viviana, pasando todos los días dentro de su casa.

viviana canosa lizy tagliani.jpg

"Una mañana entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani estaba robando dinero de mi cartera, tironeándola que fue el día que yo le dije "Te pido por favor andate de mi casa y nunca voy a entender porqué me estás robando".

"Además las bebidas iban bajando, iba desapareciendo comida del freezer, pasaban cosas raras", agregó sobre los sospechosos comportamientos de Lizy Tagliani.

Marina Calabró sobre la vuelta de Viviana Canosa: "Es un atentado a la retina"

Marina Calabró analizó el primer programa de Viviana Canosa tras años de ausencia en la televisión y fue contundente con su opinión del debut de la conductora en la pantalla de el trece.

Fiel a su estilo, Marina Calabró hizo su "luces y sombras" con una crítica de todos los detalles del nuevo programa de Viviana Canosa arrancando por la escenografía y la decoración. " "Arranco por las sombras. ¡La paleta de colores, señores! ¡Es un atentado a la retina! ¡Se te viene encima! ¡Decís 'aflójenme con el rojo, con el fucsia'!. Es mucho, demasiado", dijo.

"Ella está espléndida, me refiero al fondo, a los colores. Es más, no me dio demasiado Canal Trece, lo cual no sé si es bueno o malo, que una escenografía no sea lo esperado u obvio en un canal. Me parece mucho y un poco empastado, el rojo, fuscia, algún naranja. Hay que mirarlo con anteojos antireflex", agregó Marina Calabró en Lape Club Social Informativo.

Si bien fue letal con la escenografía, Marina Calabró elogió a Viviana Canosa. "Lo que más me gusto, entre las luces, el look. Ese traje negro al estilo CQC, pelazo al estilo Cris Morena. La verdad es que se la ve muy bella". "A mí me gusta recuperar una voz potente como la de Viviana, carisma y frontalidad. Yo creo que cuando empiece a aflojar, a repartir el juego y a centrarse menos en ella, todo ganancia para Viviana Canosa", cerró.