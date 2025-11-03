Wanda Nara paralizó las redes sociales tras realizar un feroz descargo contra la China Suárez luego de que la top presumiera el regalo que le hizo Mauro Icardi.
Escándalo con las hijas de Wanda Nara y Evangelina Anderson: "Hay una denuncia"
Florencia de la V paralizó la pantalla y reveló la denuncia que recibió Wanda Nara que involucra a sus hijas y a la hija de Evangelina Anderson.
Furiosa, Wanda Nara acusó a la China Suárez de arruinar el cumpleaños de su hija Isabella Icardi y de competir con sus hijos por la atención de Icardi.
En medio de todas estas repercusiones, en Los Profesionales de Siempre analizaron la situación y revelaron una escandalosa denuncia que recibió Wanda Nara en el Chateau Libertador donde vive.
Fue Florencia de la V quien largó el bombazo. Según la conductora los vecinos del chateau se quejaron ya que una de las hijas de Wanda junto con una de las hijas de Evangelina Anderson recorrerían las instalaciones del exclusivo edificio sin supervisión y habrían ingresado a un cuarto de seguridad destinado solo para el personal del edificio generando gran malestar entre los vecinos.
El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez
Wanda Nara detruyó a la China Suárez tras las fotos de la China Suárez mostrando el exclusivo bolso de Louis Vouitton de edición limitada que le dio el futbolista.
A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Wanda Nara no se guardó nada. “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo . “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi con su hija.
“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.
“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.