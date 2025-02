morena rial boliche.avif ¡Escándalo! Las fotos de Morena Rial en un boliche con su abogado.

Fue la misma Morena Rial quien subió las fotos a su cuenta de instagram mostrándose súper sexy y hasta tomando alcohol lo que generó gran repudio ya que todavía está amamantando.

Yanina Latorre le contestó a Morena Rial y habló del viaje de Jorge Rial

Yanina Latorre le respondió sin anestesia a Morena Rial luego de que la joven fuera despedida del programa de Carmen Barbieri y disparará contra Lam.

En su programa de radio, Yanina Latorre no se guardó nada y la liquidó hablando incluso del viaje de Jorge Rial a Cuba. "La fama tuya no la quiere nadie, Morena. Sos nota, pero no sos nota porque nos gusta tu rating, tu cara, tu fama, tu trayectoria y tu talento. Sos nota porque sos la hija de Jorge Rial, saliste a chorear, te agarraron y con un bebé en brazos", arrancó furiosa.

Sos la hija de uno de los periodistas más famosos del país, si fuera tu papá estaría como el avestruz con la cabeza adentro de la tierra. Pobre tipo se tuvo que ir a Cuba, desaparecer del planeta porque a vos no te gusta laburar", siguió Yanina Latorre.

"La agarraron choreando dos veces. Te lo dice como si se le hubiese roto una uña. Estás indagada, más aún, ahora están abriendo los teléfonos, el que estaba prófugo se presentó. Vos mandaste al frente a gente, y ellos seguramente van a hablar de vos. No es que ya pasó", continuó.

Yanina Latorre explotó contra Morena Rial: "¿Saliste a chorear negra? ¡Adentro!"

Yanina se mostró furiosa con la liberación de Morena Rial y no se guardó nada cuestionando fuertemente la decisión del juez de darle excarelación extraordinaria a la hija de Jorge Rial.

"Si pedimos justicia que cumpla por más que sea la hija de Rial, que sea simpática, que me caiga bien, que no se qué. ¿La verdad? ¿Saliste a chorear, negra? ¡Adentro!", arrancó Yanina Latorre indignada.

"La verdad, me parece deplorable que una tipa que esté con un bebé recién nacido, que no le falta ni las dos manos ni las dos piernas, salga a robar teniendo la posibilidad de trabajar. Porque trabajar hay trabajo chicos. Pero acá hay gente como ella dijo que no quiere trabajar de cajera en un supermercado", siguió recordando la famosa frase de Morena Rial.

Además, Yanina habló del futuro de la hija de Jorge Rial. "Pregunta para Morena Rial: qué talento tenés, ¿No? Para qué servís. "Qué estudiaste. Porque los trabajos se tienen por capacidad. A la gente que trabaja de cosas es porque tiene capacidad para desarrollar esas tareas".