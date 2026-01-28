¡Escándalo! El papelón de Wanda Nara en Nordelta

wanda papelon nordelta Wanda Nara intimidada por el consorcio del Yacht de Nordelta.

“Se procederá a la confección del acta de infracción correspondiente por la demora”, sigue la carta para Wanda Nara quien además, tampoco tendría buena reputación entre sus vecinos. “Primero, no les gusta su perfil. Después, ella quiso comprar el terreno de al lado, pero el dueño no se lo quiso vender”, reveló Sposato.

Wanda Nara se pasó con el photoshop y cortó hasta el celular: la foto

Junto a Maxi López y todos sus hijos, Wanda Nara organizó una lujosa cena en honor de su hijo mayor y como siempre mostró su outfit en su cuenta de instagram.

Fiel a su estilo, Wanda Nara apostó por un estilo sporty chic, aunque no fue su elección fashionista la que se robó al atención sino su exceso de photoshop.

WANDA PHOTOSHOP A Wanda Nara se le fue la mano con el photoshop.

Los seguidores llenaron las redes de comentarios al notar el uso de photoshop que hizo Wanda Nara que incluso recortó parte de su iphone dejando al descubierto sus retoques digitales.

Marcelo Polino trató a Wanda Nara de sucia

Se viralizó una entrevista de Marcelo Polino recordando un insólito episodio que vivió con la actual conductora de Masterchef Celebrity.

Luego de que Wanda Nara publicara un chat donde habla del olor corporal de la China Suárez las redes estallaron con la revelación de Polino sobre los hábitos de higiene de Wanda.

“Yo la vi en teatro, se chocaba a los bailarines, se caía de los trucos, iba sucia al teatro", arranca el conductor en una charla con Nicolás Magaldi.

polino wanda Polino trató a Wanda Nara de mugrienta.

“Yo un día me la encontré en la puerta del teatro, yo estaba parado con Daniel Comba, y le dije ‘querida, lavate los pies para venir al teatro’, venía unas ojotas, venía del río y era la primera figura de la revista. En el teatro Candileja de Carlos Paz pasó eso”, dijo en ese momento Polino en el vivo.