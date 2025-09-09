Escándalo por el encuentro hot de Zaira Nara y Victorio D'Alessandro: "Se largó a llorar"

zaira nara vico dalessandro La verdad del encuentro entre Zaira Nara y Vico Dalessandro.

“Y después nos llegó la data que empezó a salir con una chica, otra que no es Julia. En el momento en que le hablamos a esa chica, antes de que nos conteste él la dejó de seguir automáticamente”. Además,la producción de SQP se comunicó con la joven que rompió en llanto al ser consultada por el actor.

Las fotos de Zaira Nara en taparrabos de gamuza desde el Caribe mexicano

Como viene haciendo desde hace varias semanas, Zaira Nara se volvió a alejar del invierno argentino en un nuevo viaje de trabajo con destino paradisíaco.

En esta oportunidad, Zaira Nara desembarcó en México donde se trasladó a las impactantes playas de Holbox para protagonizar una campaña al rojo vivo.

Además, Zaira Nara no dudó en encender su cuenta de instagram volviendo a mostrar las microbikinis que serán furor esta temporada primavera verano aunque su último modelo reventó los límites.

zaira nara taparrabos Zaira Nara lució la bikini más sexy.

Más atrevida y sexy que nunca, Zaira Nara enloqueció a sus seguidores luciendo una microbikini de bombacha taparrabos ultra pequeña de gamuza, causando una catarata de comentarios instantanea.