Inicio Farándula Evangelina Anderson
Bombazo

Yanina Latorre sobre el nuevo amor de Evangelina Anderson: "Es el escándalo del año"

Yanina Latorre reveló la verdad del romance que está viviendo Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis.

Por UNO
El rumor más explosivo sobre el nuevo amor de Evangelina Anderson.

El rumor más explosivo sobre el nuevo amor de Evangelina Anderson.

Tras su comentada separación de Martín Demichelis, en LAM revelaron que Evangelina Anderson estaría saliendo con un hombre menor que ella.

A pesar de esta primer rumor, el lunes por la noche Yanina Latorre reveló más información sobre el presente sentimental de Evangelina Anderson y sorprendió con sus declaraciones.

"Es algo más groso. Es tremendo. Miren lo que será que yo no me animo a contarlo”, dijo Yanina Latorre ante la mirada de sus compañeros impactados por su reserva.

yanina latorre romance evangelina
El explosivo dato de Yanina Latorre sobre el nuevo amor de Evangelina Anderson.

El explosivo dato de Yanina Latorre sobre el nuevo amor de Evangelina Anderson.

“No es un chongeo. Para mí, si sale a la luz, si es que es verdad, es el escándalo del año”, agregó Yanina. Además, la conductora de SQP explicó que no tiene buena relación con Evangelina.

Desde Cancún, Evangelina Anderson presentó a su hermana

Evangelina Anderson sigue causando sensación con sus posteos y videos desde sus vacaciones en Cancún, donde viajó acompañada por su familia.

Disfrutando de su soltería, Evangelina Anderson está aprovechando su "despedida de casada" al máximo aunque ahora ha sido una de sus acompañantes la que se robó la atención.

Fue la misma Evangelina Anderson quien publicó la imagen. La top presentó a su hermana con una foto desde la pileta llamando la atención por el parecido entre ellas.

evangelina anderson hermana
Evangelina Anderson presentó a su hermana.

Evangelina Anderson presentó a su hermana.

Como no podía ser de otra manera, Evangelina Anderson no dudó en presumir su lomazo al máximo. A sus 42 años, la rubia se la jugó con una microbikini taparrabos súper sexy.

evangelina anderson bikini taparrabos cancun
Evangelina Anderson marcó tendencia con sus bikinis en Cancún.

Evangelina Anderson marcó tendencia con sus bikinis en Cancún.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.

Temas relacionados:

Te puede interesar