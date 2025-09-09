Yanina Latorre sobre el nuevo amor de Evangelina Anderson: "Es el escándalo del año"

yanina latorre romance evangelina El explosivo dato de Yanina Latorre sobre el nuevo amor de Evangelina Anderson.

“No es un chongeo. Para mí, si sale a la luz, si es que es verdad, es el escándalo del año”, agregó Yanina. Además, la conductora de SQP explicó que no tiene buena relación con Evangelina.

Desde Cancún, Evangelina Anderson presentó a su hermana

Evangelina Anderson sigue causando sensación con sus posteos y videos desde sus vacaciones en Cancún, donde viajó acompañada por su familia.

Disfrutando de su soltería, Evangelina Anderson está aprovechando su "despedida de casada" al máximo aunque ahora ha sido una de sus acompañantes la que se robó la atención.

Fue la misma Evangelina Anderson quien publicó la imagen. La top presentó a su hermana con una foto desde la pileta llamando la atención por el parecido entre ellas.

evangelina anderson hermana Evangelina Anderson presentó a su hermana.

Como no podía ser de otra manera, Evangelina Anderson no dudó en presumir su lomazo al máximo. A sus 42 años, la rubia se la jugó con una microbikini taparrabos súper sexy.

evangelina anderson bikini taparrabos cancun Evangelina Anderson marcó tendencia con sus bikinis en Cancún.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.