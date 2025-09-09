Evangelina Anderson estrenó taparrabos colorado y la compararon con Pamela Anderson

evangelina anderson pamela anderson La foto más explosiva de Evangelina Anderson en microbikini desde Cancún.

La top miles de likes en minutos, fue comparada con Pamela Anderson y hasta recibió comentarios de famosas como Wanda Nara que quedó deslumbrada con su lomazo. "Me quiero ahogar para que me rescates", escribió Wanda.

Evangelina Anderson presentó a su hermana y causó furor

Disfrutando de su soltería, Evangelina Anderson está aprovechando su "despedida de casada" al máximo aunque ahora ha sido una de sus acompañantes la que se robó la atención.

evangelina anderson hermana Explosión por las fotos de la hermana de Evangelina Anderson en Cancún.

Fue la misma Evangelina Anderson quien publicó la imagen. La top presentó a su hermana con una foto desde la pileta llamando la atención por el parecido entre ellas.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.

Además de Evangelina Anderson participarán famosos como la actriz Julia Calvo, Eugenia Tobal, Maxi López, Susana Roccasalvo, Luis Ventura, Emilia Attías, Sofi Martínez, el Chino Leunis, Cachete Sierra, entre otros.