El impactante tratamiento al que se sometió Evangelina Anderson en Cancún

evangelina anderson baño de hielo

"Baño de hielo, inmersión en agua fría o crioterapia... como quieran llamarle", escribió Evangelina Anderson. "Me lo banqué como una campeona", agregó luego.

Evangelina Anderson desmintió los rumores sobre su vida amorosa

Tras su comentada separación de Martín Demichelis, en LAM revelaron que Evangelina Anderson estaría saliendo con un hombre menor que ella.

"Está chongueando con este chico Franco, tiene 34 años. Me lo minimizó, me dijo 'la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí'", detalló Pepe Ochoa, quien aseguró que había conversado con Evangelina Anderson.

Tras esta primicia, Evangelina Anderson explotó de furia y desmintió todas las versiones con un explosivo posteo desde sus vacaciones en Cancún.

Evangelina Anderson furiosa por los rumores sobre su vida sentimental.

"Dejen de inventar.Jamás dije lo que están confirmando que dije. Son de cuarta. Mi vida no es un circo", escribió Evangelina Anderson junto a la noticia que publicaron todos los portales.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.