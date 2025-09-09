Inicio Farándula L-Gante
Furor

¡Bomba total! La foto de la hermana de L-Gante que sacudió la red

Los seguidores enloquecieron y las redes sociales estallaron con la última publicación de la hermana de L-Gante.

Por UNO
La foto de la hermana de L-Gante que paralizó la red y causó furor.

La foto de la hermana de L-Gante que paralizó la red y causó furor.

Tras ser tema en todos los portales por sus reacciones a las fotos de Evangelina Anderson, L-Gante volvió a ser noticia, esta vez por su hermana Samira.

Si bien Samira mantiene un bajo perfil, la joven no dudó en compartir en sus redes sociales el lujoso regalo que le dio L-Gante por su cumpleaños.

El cantante de cumbia 420 fue por todo y sorprendió a su media hermana con un Audi R8 rojo, uno de los autos más lujosos del mercado. "Te pasaste bro, gracias", escribió Samira junto a la foto de su nueva adquisición.

lgante hermana.
La hermana de L-Gante mostr&oacute; el lujoso auto que le regal&oacute; el cantante. &nbsp;

La hermana de L-Gante mostró el lujoso auto que le regaló el cantante.

Samira es media hermana de L-Gante por parte de su padre Miguel Ángel Prosi. A diferencia del ex de Wanda Nara, está alejada del mundo artístico y estudia medicina.

HERMANA LGANTE
Samira, la hermana de L-Gante, caus&oacute; furor en las redes.

Samira, la hermana de L-Gante, causó furor en las redes.

La amante que prendió fuego a L-Gante

Luego de mostrarse de lo más cariñoso con Wanda Nara en el verano europeo, L-Gante volvió al país y confirmó su reconciliación con Tamara Báez y apareció una supuesta amante.

"Estoy con Tamara, volví con ella", dijo L-Gante en Los Preofesionales de Siempre."Me gustaría tener otro hijo con Tamara", confesó sobre sus deseos de agrandar la familia.

Luego de sus declaraciones, en SQP rompió el silencio Miguelina, una joven de Only Fans que prendió fuego a L-Gante y contó detalles de su trío sexual con Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano.

miguelina amante lgante
Apareci&oacute; Miguelina, amante de L-Gante y lo prendi&oacute; fuego: "Hicimos un ...".

Apareció Miguelina, amante de L-Gante y lo prendió fuego: "Hicimos un ...".

“Fuimos a la casa de Elián. Wanda nos fue a la casa, y entonces, entre baile, baile y qué sé yo, nos agarra de la manito a las dos. Y bueno, dije ‘esta es la mía, ¿por qué no probar esta fantasía?’ Así que probamos y después yo me doy cuenta y dije ‘es Romina’”, relató Miguelina quien aseguró que hay videos que comprueban sus dichos.

L-Gante y Wanda Nara revolucionaron Venecia

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez no paran de subir stories y videos desde Turquía, Wanda Nara y L-Gante no se quedaron atrás, ahora desde Venecia

Tras su paso por Mallorca y Galicia, Wanda Nara y L-Gante llegaron a las calles de Venecia donde disfrutaron de su historia y gastronomía.

WANDA LGANTE VENECIA

Además, Wanda Nara volvió a provocar un terremoto con el atuendo que eligió para su cita con L-Gante, jugándosela con un atrevido maxi vestido con escotazo que mostró en detalle desde su instagram.

Temas relacionados:

Te puede interesar