¡Bomba total! La foto de la hermana de L-Gante que sacudió la red

lgante hermana. La hermana de L-Gante mostró el lujoso auto que le regaló el cantante.

Samira es media hermana de L-Gante por parte de su padre Miguel Ángel Prosi. A diferencia del ex de Wanda Nara, está alejada del mundo artístico y estudia medicina.

HERMANA LGANTE Samira, la hermana de L-Gante, causó furor en las redes.

La amante que prendió fuego a L-Gante

Luego de mostrarse de lo más cariñoso con Wanda Nara en el verano europeo, L-Gante volvió al país y confirmó su reconciliación con Tamara Báez y apareció una supuesta amante.

"Estoy con Tamara, volví con ella", dijo L-Gante en Los Preofesionales de Siempre."Me gustaría tener otro hijo con Tamara", confesó sobre sus deseos de agrandar la familia.

Luego de sus declaraciones, en SQP rompió el silencio Miguelina, una joven de Only Fans que prendió fuego a L-Gante y contó detalles de su trío sexual con Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano.

miguelina amante lgante Apareció Miguelina, amante de L-Gante y lo prendió fuego: "Hicimos un ...".

“Fuimos a la casa de Elián. Wanda nos fue a la casa, y entonces, entre baile, baile y qué sé yo, nos agarra de la manito a las dos. Y bueno, dije ‘esta es la mía, ¿por qué no probar esta fantasía?’ Así que probamos y después yo me doy cuenta y dije ‘es Romina’”, relató Miguelina quien aseguró que hay videos que comprueban sus dichos.

L-Gante y Wanda Nara revolucionaron Venecia

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez no paran de subir stories y videos desde Turquía, Wanda Nara y L-Gante no se quedaron atrás, ahora desde Venecia

Tras su paso por Mallorca y Galicia, Wanda Nara y L-Gante llegaron a las calles de Venecia donde disfrutaron de su historia y gastronomía.

WANDA LGANTE VENECIA

Además, Wanda Nara volvió a provocar un terremoto con el atuendo que eligió para su cita con L-Gante, jugándosela con un atrevido maxi vestido con escotazo que mostró en detalle desde su instagram.